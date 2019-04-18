سامي خضيرة يعلنها: موسمي انتهى

الخميس، 18 أبريل 2019 - 16:20

كتب : إسلام أحمد

احتفال لاعبو يوفنتوس بهدف خضيرة في ساسولو

أعلن الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي انتهاء موسمه بسبب الإصابة في الركبة التي لحقت به سابقا.

وعاد خضيرة مرة أخرى للمشاركة مجددا بعد راحة لمدة شهر بسبب مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب.

وخاض خضيرة 17 مباراة الموسم الحالي ليعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بعد 4 أشهر من الألم المتواصل في الركبة، قررت الخضوع لجراحة من أجل التعافي الكامل، ويتم إجراءها خلال أسبوعين".

أخبار متعلقة

تقرير إيطالي: كريستيانو رونالدو يرحل عن يوفنتوس مع نهاية الموسم المقبل جازيتا: يوفنتوس يعيد التفكير في صفقة صلاح-ديبالا ضغوط رونالدو وباريس سان جيرمان إيطاليا - لماذا ودع يوفنتوس دوري الأبطال؟‎ يوفنتوس يضع خطة سريعة للراحلين والوافدين الموسم المقبل‎

وواصل "تركيزي أن أعود مجددا في كامل لياقتي بداية الموسم المقبل، أنا حاليا اقاتل من أجل تحقيق أهدافنا الموسم المقبل مجددا".

لاعب الوسط الألماني انضم لصفوف السيدة العجوز في صيف 2015 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

حقق صاحب الـ32 عاما لقب الثنائية المحلية لثلاث مواسم متتالية، بالإضافة للقب السوبر الإيطالي، كما سجل 21 هدفا في 127 مباراة بقميص البيانكونيري.

سامي خضيرة يوفنتوس

نرشح لكم

أخر الأخبار

ثالث المتأهلين.. نادي مصر إلى الدوري الممتاز رسميا 6 دقيقة | مصر
بوطيب يغادر مباراة الإسماعيلي للإصابة.. وعمر السعيد يشارك بدلا منه 9 دقيقة | الدوري المصري
فرص متتالية بيضاء.. بوطيب وإبراهيم حسن يهدران تقدم الزمالك أمام الإسماعيلي 10 دقيقة | الدوري المصري
العنصرية لا تنتهي في إيطاليا.. جماهير لاتسيو تشن هجوما قويا على باكايوكو 21 دقيقة | أوروبا
مدافع ليفربول: مواجهة برشلونة؟ ستكون جوهر دوري الأبطال 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0) - (1) الزمالك.. عمر السعيد والأوووول ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك