سامي خضيرة يعلنها: موسمي انتهى

أعلن الألماني سامي خضيرة لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي انتهاء موسمه بسبب الإصابة في الركبة التي لحقت به سابقا.

وعاد خضيرة مرة أخرى للمشاركة مجددا بعد راحة لمدة شهر بسبب مشاكل في عدم انتظام ضربات القلب.

وخاض خضيرة 17 مباراة الموسم الحالي ليعلن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "بعد 4 أشهر من الألم المتواصل في الركبة، قررت الخضوع لجراحة من أجل التعافي الكامل، ويتم إجراءها خلال أسبوعين".

After four months of continuous pain in my knee - some days worse than others - I have decided to undergo surgery, letting it fix and heal fully. The surgery is planned to take place in the next two weeks. #SK6 (1/2) pic.twitter.com/Y8Jghdrpks — Sami Khedira (@SamiKhedira) April 18, 2019

وواصل "تركيزي أن أعود مجددا في كامل لياقتي بداية الموسم المقبل، أنا حاليا اقاتل من أجل تحقيق أهدافنا الموسم المقبل مجددا".

My complete focus is to be back at 100% for the start of the next campaign. I am already looking forward to fighting in order to achieve our goals next season again 👊🏼 #FinoAllaFine #SK6 @juventusfc (2/2) — Sami Khedira (@SamiKhedira) April 18, 2019

لاعب الوسط الألماني انضم لصفوف السيدة العجوز في صيف 2015 في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع ريال مدريد الإسباني.

حقق صاحب الـ32 عاما لقب الثنائية المحلية لثلاث مواسم متتالية، بالإضافة للقب السوبر الإيطالي، كما سجل 21 هدفا في 127 مباراة بقميص البيانكونيري.