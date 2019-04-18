توتو سبورت: مالكوم على رادار ميلان ‎

الخميس، 18 أبريل 2019 - 15:27

كتب : إسلام أحمد

مالكوم - برشلونة

يستهدف ميلان الإيطالي تعزيز صفوفه هجوميا في الصيف المقبل بوضع أكثر من اسم على قائمة الانتدابات.

وتعاقد ميلان في سوق الانتقالات الشتوية مع البرازيلي باكيتا والبولندي كريشتوف بيونتيك مقابل 70 مليون يورو، من تعزيز خطط المدير الفني جينارو جاتوزو.

كما سعى ميلان في الشتاء ضم جناح أيسر فكانت خياراته، فيريرا كاراسكو وجيرارد دولوفيو وسانت ماكسيمان لكن المفاوضات باءت بالفشل.

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,وفقا للصحيفة الإيطالية "توتو سبورت" فإن ميلان حال التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، سيعزز صفوفه، وقد يرحل أحد نجومه ما بين سوزو وتشالهان أوجلو.

وأشارت بعض التقارير سابقا إلى سعى ميلان للتفاوض من أجل ضم الفرنسي فلوران توفان من صفوف مارسيليا الفرنسي مقابل 40 مليون يورو.

ويبرز اسم الجناح البرازيلي مالكوم ضمن اهتمامات المدير الرياضي ليوناردو وكذلك مالديني، لكن بدون مفاوضات مع برشلونة الإسباني.

وتعاقد برشلونة مع مالكوم قادما من بوردو الفرنسي مقابل 41 مليون يورو بعدما كان قريبا من الانتقال لروما الإيطالي، فسجل الجناح البالغ 22 عاما، 4 أهداف في 19 مباراة بجميع المسابقات.

يعد قوانين اللعب المالي النظيف العائق الأكبر لميلان في إطار محاولات الروسونيري تدعيم صفوف الفريق.

ويتواجد الإيطالي إيمرسون بالميراي ظهير أيسر تشيلسي الإنجليزي ضمن الاسماء المرشحة للارتداء قميص ميلان، لكن في انتظار موقف الفريق الإنجليزي من حظر الصفقات المقرر من الاتحاد الدولي.

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