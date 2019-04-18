دياز: الدوري المصري بدني أكثر من السعودي.. ووجود البدري يسهل مهمتي

كشف رامون دياز المدرب الأرجنتيني لنادي بيراميدز رأيه في اختلاف الدوري المصري عن نظيره السعودي، مشيرا إلى أن رئاسة حسام البدري للأول تجعل مهمة المدير الفني يسيرة.

وقال دياز للبرنامج التلفزيوني صدى الملاعب:"في السعودية يعتمدون أكثر على المهارة والأداء التكتيكي، بينما الدوري المصري يتميز بالسرعة والقوة واللياقة البدنية العالية".

ولأن البدري كان لاعبا ونجح أيضا كمدرب، يرى دياز أن آرائه تتفق مع الأول بالقول:"خبراته في اللعب والتدريب تجعل جهودنا واحدة، الأهم بالنسبة لنا أن يظهر الفريق بأفضل مستوى".

ويقود دياز (59 عاما) فريق بيراميدز منذ 5 فبراير الماضي، فاز بخمس مباريات وخسر مرة وحيدة كانت أمام الجونة.

ويستعد دياز لمواجهة قوية منتظرة يوم الخميس أمام مضيفه الأهلي في الجولة 25 من الدوري.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في ترتيب الدوري متساويا مع الزمالك الوصيف ويتصدر الأهلي بفارق نقطة عنهما.

وخاض بيراميدز مباراتين أكثر من القطبين.

وتوج دياز بلقب الدوري السعودي مع الهلال في موسم 2016-2017 وأبرز إنجاز في مسيرته كان التتويج بكوبا ليبرتادوريس مع ريفر بليت الأرجنتيني في موسم 1995-1996.