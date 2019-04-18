توخيل: لابد أن نكون سعداء بعدم الخسارة 4-1 أو 5-1‎

هاجم المدير الفني الألماني توماس توخيل لاعبي باريس سان جيرمان بعد الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام نانت وتأجيل حسم الدوري الفرنسي للأسبوع المقبل.

وفشل حامل اللقب في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي بعد تعادل أمام ستراسبورج وهزيمة بخماسية أمام ليل وصيف جدول الترتيب.

ولم يتواجد الفرنسي الشاب كيليان مبابي في قائمة الفريق الباريسي بقرار من المدرب الألماني.

وأبدى توخيل استياءه من الخسارة عقب نهاية اللقاء أمس "في مباراة ليل سيطرنا على المباراة خلال 60 دقيقة وكان لدينا عديد المصابين، لقد كانت مباراة بمستوى دوري الأبطال وكانت مختلفة".

وتابع "أمام نانت لم نلعب طيلة 90 دقيقة، لم يكن هناك أداء وكان من المستحيل الفوز، قد نخسر ونرتكب الأخطاء والنادي دائما يدافع عن لاعبيه طالما يلعبون بعقلية جيدة بشغف وعمل جماعي، دائما أدافع عن لاعبي فريقي لكن اليوم الأمر ليس ممكنا".

وتابع "لقد لعبنا بشكل سيء، نانت يستحق الفوز، لابد أن نكون سعداء بعدم الخسارة 4-1 أو 5-1، من السهل تحليل الأمور، لا أعرف ماذا نفتقد لكن تلك الحقيقة لقد كانت مباراة سيئة ونستحق الخسارة".

ويتفوق باريس سان جيرمان في صدارة جدول الترتيب على ليل صاحب المركز الثاني بفارق 17 نقطة قبل 6 جولات على نهاية الموسم الجاري.