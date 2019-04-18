تعديل رقم قميص أليسون في صفوف ليفربول

أفاد ليفربول أن حارسه البرازيلي أليسون بيكر سيرتدي القميص رقم 1 للريدز من الموسم القادم 2019-2020.

وأعلن ليفربول تعديل رقم أليسون عبر موقعه الرسمي كجزء من إطلاق القميص الأول للفريق من New balance للموسم المقبل صباح يوم الخميس.

ومن المقرر أن يتحول حارس المرمى من رقمه 13 الحالي إلى رقم 1 في بداية 2019-2020.

يرتدي أليسون الرقم المميز من زميله لوريس كاريوس، الذي يلعب حاليا كمعار لمدة عامين مع بشكتاش التركي.

يأتي حارس مرمى ليفربول 2019-2020 باللون الأسود بتفاصيل ذهبية مذهلة وتم تصميمه بما يتماشى مع قمصان لاعبي الفريق للموسم المقبل.

يذكر أن أليسون انضم من روما إلى ليفربول الصيف الماضي.