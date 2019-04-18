بالصور - ليفربول يكشف عن قميصه للموسم الجديد "تكريما لأسطورة النادي"
الخميس، 18 أبريل 2019 - 11:27
كتب : FilGoal
كشف نادي ليفربول الذي يضم نجمنا المصري محمد صلاح يوم الخميس عن قميصه الجديد لموسم 2019-2020.
القميص الجديد تقدمه شركة نيو بالانس الأمريكية للملابس الرياضية.
وجاء شكل القميص مستوحى من قميص الفريق ببداية ثمانينات القرن الماضي والتي فاز بالكثير من الألقاب الأوروبية خلالها.
وذلك بقيادة المدرب الشهير الراحل بوب بيزلي الذي جاء توقيعه الشخصي في خلفية القميص، أين يكتب اسم الشركة التي صنعته ومكان الانتاج، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.
April 18, 2019
بيزلي هو أحد أهم مدربي ليفربول عبر التاريخ، وأكثر مدرب إنجليزي توج بالألقاب، فقد حصد لقب الدوري 6 مرات، وفاز بلقب دوري أبطال أرووبا 3 مرات.
🔴🔴 REDS 🔴🔴
Our 2019/20 @NBFootball home kit has been revealed! 🙌#LiveIt pic.twitter.com/PE8UUpXehd— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2019
🔥🔥🔥
👉 2019/20 @NBFootball home kit 👈#LiveIt— Liverpool FC (@LFC) April 18, 2019
سيرتدي ليفربول القميص يوم 12 مايو المقبل لأول مرة حين يستضيف وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي.