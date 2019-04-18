بالصور - ليفربول يكشف عن قميصه للموسم الجديد "تكريما لأسطورة النادي"

الخميس، 18 أبريل 2019 - 11:27

كتب : FilGoal

قميص ليفربول الجديد (المصدر موقع ليفربول)

كشف نادي ليفربول الذي يضم نجمنا المصري محمد صلاح يوم الخميس عن قميصه الجديد لموسم 2019-2020.

القميص الجديد تقدمه شركة نيو بالانس الأمريكية للملابس الرياضية.

وجاء شكل القميص مستوحى من قميص الفريق ببداية ثمانينات القرن الماضي والتي فاز بالكثير من الألقاب الأوروبية خلالها.

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وذلك بقيادة المدرب الشهير الراحل بوب بيزلي الذي جاء توقيعه الشخصي في خلفية القميص، أين يكتب اسم الشركة التي صنعته ومكان الانتاج، وذلك بمناسبة مرور 100 عام على ميلاده.

بيزلي هو أحد أهم مدربي ليفربول عبر التاريخ، وأكثر مدرب إنجليزي توج بالألقاب، فقد حصد لقب الدوري 6 مرات، وفاز بلقب دوري أبطال أرووبا 3 مرات.

سيرتدي ليفربول القميص يوم 12 مايو المقبل لأول مرة حين يستضيف وولفرهامبتون في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي.

ليفربول محمد صلاح

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