خوليت: حزين لجوارديولا.. ميسي ليس معه والمال لا يجلب لقب الأبطال

يتعاطف رود خوليت نجم ميلان السابق مع جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الذي خسر بطريقة دراماتيكية يوم الأربعاء أمام توتنام ليودع دوري أبطال أوروبا البطولة التي لم يقدر على الفوز بها منذ رحيله عن برشلونة.

وقال الهولندي عبر قناة beIN sports:"لم يفز بالبطولة منذ عهد برشلونة بسبب (ليونيل) ميسي. وهذا فارق كبير. حاول مع بايرن ميونيخ. كان قريبا في كل مرة، لكن لم يقدر على التتويج. الفوز بالدوري في بايرن لم يعد إنجازا لأنهم يفوزون به كل عام تقريبا".

وواصل خوليت الذي توج بالأبطال مع روسونيري في 1989 و1990 "أعلم أن هذا ما يريده جوارديولا. يريد دوري الأبطال وأشعر بالأسف له. حين كان في برشلونة ورث فريقا لا يصدق من فرانك ريكارد الذي أظهر ميسي. وبعد ذلك بات ميسي أكثر أهمية، حاسم في مباريات عديدة".

وأتم خوليت "لا يمكنك شراء فريق ليفوز باللقب. هكذا الأمر. وأنا حقا أشعر به. أرى شغفه وأرى ما يحفزه، وهذه مصيبة كبيرة لهذا الفريق".

كان جوارديولا سيستعد من الآن لمواجهة أياكس في الدور نصف النهائي لكن حكم الفيديو حرمه التأهل بإلغاء هدف رحيم ستيرلينج الذي سجل في الوقت البديل للمباراة.

فاز سيتي بنتيجة 4-3 لكن ودع البطولة لأن لقاء الذهاب في لندن حسمه توتنام بهدف.

وذاق جوارديولا مرة أخرى مرارة الخسارة في دوري الأبطال، البطولة المستعصية عليه منذ 8 سنوات.

وتوج الإسباني باللقب مرتين مع برشلونة في 2009 و2011.

ورغم القوة الشرائية الكبيرة لسيتي وانتدابه للاعبين رائعين إلا أن الفريق مع جوارديولا لم يستطع تجاوز الدور ربع النهائي للبطولة.

في 2017 أقصاه موناكو من الدور ثمن النهائي، وفي الموسم الماضي خرج من الدور ربع النهائي على يد ليفربول.