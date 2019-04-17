بالفيديو - صلاح يهز شباك كاسياس.. الفرعون المصري ينهي مغامرة بورتو

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 22:31

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

أضاف محمد صلاح الهدف الثاني لفريقه ليفربول في مواجهة بورتو، بالمباراة الجارية على ملعب الدراجاو.

ليفربول يحل ضيفا على بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابا 2-0.

الفرعون المصري ساهم في تسجيل الهدف الأول بصناعته لـ ساديو ماني، قبل أن يحرص على تسجيل الهدف الثاني بنفسه في الدقيقة 65.

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صلاح تلقى تمريرة بينية مميزة من ترينت أليكساندر أرنولد، لينفرد بالمخضرم إيكر كاسياس، ويسجل الهدف القاتل بكل أريحية.

الهدف هو الرابع لصالح في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والأول له في أدوار خروج المغلوب.

لاحقا وبعد 3 دقائق، قلّص بورتو الفارق وسجّل هدفه الأول بواسطة المدافع إيدير ميلياتو المنتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، بضربة رأسية رائعة.

ليفربول يتقدم بـ4 أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين، مما يجبر بورتو على تسجيل 4 أهداف حال رغب في العودة للمباراة.

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