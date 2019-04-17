بالفيديو - صلاح يصنع لـ ماني.. ليفربول يقتل مواجهة بورتو عمليا

ساهم النجم المصري محمد صلاح في تقدم فريقه ليفربول على مضيفه بورتو بهدف أول، في المواجهة الجارية على ملعب الدراجاو.

ليفربول يحل ضيفا على بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد على ملعب أنفليد.

المباراة الهادئة لم تشهد أي محاولة على المرمى لـ ليفربول في أول 20 دقيقة، مقابل 13 تسديدة لـ بورتو، قبل أن يقرر صلاح اختراق منطقة الجزاء.

النجم المصري مرر كرة الهدف الأول لـ ساديو ماني في الدقيقة 28، هدف تم إلغائه بداعي التسلل، قبل أن تعيد تقنية الفيديو احتسابه.

ليفربول اقترب من التأهل وملاقاة برشلونة في نصف النهائي، إذ يحتاج بورتو إلى 4 أهداف للعودة في المباراة.