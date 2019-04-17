بالفيديو - صلاح يصنع لـ ماني.. ليفربول يقتل مواجهة بورتو عمليا

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 21:38

كتب : FilGoal

ساديو ماني - إيكر كاسياس - ليفربول - بورتو - الصورة من حساب ليفربول

ساهم النجم المصري محمد صلاح في تقدم فريقه ليفربول على مضيفه بورتو بهدف أول، في المواجهة الجارية على ملعب الدراجاو.

ليفربول يحل ضيفا على بورتو في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز ذهابا بهدفين دون رد على ملعب أنفليد.

المباراة الهادئة لم تشهد أي محاولة على المرمى لـ ليفربول في أول 20 دقيقة، مقابل 13 تسديدة لـ بورتو، قبل أن يقرر صلاح اختراق منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة

بالفيديو – باريس تحترق.. هزيمة ثالثة على التوالي ولقب الدوري يتأجل مجددا رئيس بايرن عن منتقدي ضم اللاعبين بأسعار ضخمة: هل كان البعض سيبكي لو جلبنا مبابي؟

النجم المصري مرر كرة الهدف الأول لـ ساديو ماني في الدقيقة 28، هدف تم إلغائه بداعي التسلل، قبل أن تعيد تقنية الفيديو احتسابه.

ليفربول اقترب من التأهل وملاقاة برشلونة في نصف النهائي، إذ يحتاج بورتو إلى 4 أهداف للعودة في المباراة.

ليفربول بورتو دوري أبطال أوروبا ليلة الأبطال

نرشح لكم

أخر الأخبار

#ليلة_الأبطال – بوكيتينو: ما حدث لا يُصدق.. لهذا نحب كرة القدم ونتعلم منها دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ماني: برشلونة من أفضل الفرق في أوروبا.. سنحاول الفوز عليهم 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
جوارديولا: VAR اتخذ قرارا قاسيا.. والكرة لمست يد يورينتي في هدف توتنام 13 دقيقة | أوروبا
بعد "اتصالات إيجابية".. الأهلي يعلن: مباراة بيراميدز بحضور جماهيري 16 دقيقة | الدوري المصري
صربي سبق له التحكيم في مصر يقود الإسماعيلي والزمالك.. وخبير بالمنطقة العربية لـ الأهلي وبيراميدز 20 دقيقة | الدوري المصري
خميس الدوري – الحسابات والسيناريوهات والغيابات.. الصراع من أجل الدرع رقم 60 36 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك