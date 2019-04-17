بالفيديو – باريس تحترق.. هزيمة ثالثة على التوالي ولقب الدوري يتأجل مجددا

ماذا يحدث في الدوري الفرنسي؟ إثارة متأخرة للغاية أم كبوة ستمر؟

باريس سان جيرمان فوّت فرصة التتويج بالدوري الفرنسي للمباراة الثالثة على التوالي، بخسارته أمام مضيفه نانت 2-3 على ملعب لا بوجوار، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للمسابقة.

باريس سان جيرمان سجّل أولا بتسديدة رائعة لـ داني ألفيش، قبل أن يسجل نانت 3 أهداف متتالية، مرة بواسطة مجيد واريس، ومرتين بواسطة دييجو كارلوس، قبل أن يقلّص ماتيهان جوكلو الفارق في اللحظات الأخيرة.

ليتجمّد رصيد باريس سان جيرمان عند 81 نقطة في الصدارة، ويرفع نانت رصيده إلى 37 نقطة في المركز 14.

الفوز كان كافيا لـ باريس حتى يحصد لقبه السادس، أمر لم يتحقق، إذ تلقى باريس سان جيرمان هزيمته الثالثة على التوالي.

باريس خسر أمام ستراسبورج، وليل، ونانت في ظرف 10 أيام، ليدخل في مرحلة شك.

بينما ابتعد نانت عن مراكز الهبوط بـ12 نقطة، قبل 6 جولات على النهاية، ليقترب من ضمان البقاء.

باريس سان جيرمان دخل المباراة بغيابات شرسة، أجبرت المدرب توماس توخيل على اختيار 5 لاعبين فقط لدكة البدلاء للمرة الرابعة هذا الموسم في الدوري الفرنسي.

البرازيلي المخضرم افتتح التسجيل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 19 بتسديدة رائعة بعيدة المدى.

لكن الرد جاء قاسيا، فأدرك البرازيلي دييجو كارلوس التعادل في الدقيقة 22 بضربة رأسية.

الوضع تعقد على باريس قبل دقيقة على نهاية الشوط الأول عندما سجّل الغاني مجيد واريس هدف التقدم لـ نانت مستغلا خطأ دفاعيا من لاعبي الضيوف.

في الدقيقة 52 ابتعد نانت بالنتيجة بهدف ثالث عن طريق المصادفة، عندما اصطدمت الكرة في وجه دييجو كارلوس الذي سجّل الثنائية.

توخيل لجأ إلى دكته المغمورة، فدفع بـ كولين داجبا والتركي ميتيهان جوكلو، والثاني سجّل هدف تقليص الفارق لـ باريس من تمريرة الأول، في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

باريس يحتاج إلى حصد نقطتين إضافيتين للفوز بالدوري، فهل يطول الانتظار؟