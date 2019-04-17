انتتهت #ليلة_الأبطال - بورتو (1)-(4) ليفربول

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 20:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول وبورتو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بورتو البرتغالي ضد ليفربول الإنجليزي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وحقق ليفربول الفوز على بورتو في الذهاب بملعب أنفيلد بثنائية دون رد.

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ويبدأ النجم المصري محمد صلاح أساسيا مع فريقه ليفربول.

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نهاية المباراة بتأهل ليفربول

ق 84: جوووووووووول الهدف الرابع بضربة رأسية من فان دايك

ق 77: جوووووووول فيرمينو يضيف الثاني بضربة رأسية بعد عرضية من هيندرسون

ق 72: ماذا أهدرت يا ماني.. السنغالي يراوغ كاسياس ويسدد خارج المرمى

ق 68: جووووووول ميليتاو يقلص الفارق لبورتو بضربة رأسية

ق 65: جوووووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الثاني من انفراد بالمرمى

ق 57: رأسية من صلاح تمر أعلى العارضة

التغيير الأول لليفربول بنزول فيرمينو بدلا من ديفوك أوريجي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول 1-صفر

ق 26: جوووووووووووول الحكم يعود إلى الـVAR ويحتسب الهدف لصالح ساديو ماني من صناعة محمد صلاح

ق 25: تسديدة من محمد صلاح يتابعها ماني ويسجل هدفا يلغيه الحكم بسبب التسلل

ق 10: اللعب ينحصر في وسط الملعب بين الفريقين دون خطورة على المرمى

ق 1: تسديدة قوية من خيسوس كورونا تمر أعلى عارضة ليفربول

انطلاق المباراة

ليفربول محمد صلاح بورتو دوري أبطال أوروبا

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