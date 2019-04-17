رسميا – أهلي جدة يقيل فوساتي.. والمُنقِذ يعود في ولاية ثالثة

أعلن نادي الأهلي السعودي، عن إقالة مدربه خورخي فوساتي، بعد توديع كأس زايد للأبطال أمام مواطنه الهلال.

وذكر البيان الرسمي للأهلي أن يوسف عنبر سيتولى القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

فوساتي (66 عاما) تولى تدريب الأهلي في فبراير الماضي خلفا للأرجنتيني بابلو جويدي.

المدرب الأوروجوائي قاد الأهلي في 11 مباراة، فاز خلالها في 4 مناسبات، في مقابل 6 هزائم وتعادل واحد.

وودع الأهلي كأس زايد للأندية الأبطال من الدور نصف النهائي، بعد هزيمته في ركلات الجزاء الترجيحية إثر تعادل الفريقين 1-1 في مجموع المباراتين.

الأهلي يحتل المركز الخامس في الدوري السعودي، برصيد 46 نقطة، بفارق 17 نقطة عن الهلال المتصدر.

ويتبقى 3 مباريات للأهلي في مسابقة الدوري بالموسم الحالي، أولها أمام الوحدة الجمعة المقبل في الجولة 28 من المسابقة.

كما يواجه الأهلي كل من الفيصلي والاتفاق في الجولتين الأخيرتين تحت قيادة يوسف عنبر الذي يعود لقيادة الأهلي.

عنبر الذي لعب في صفوف الأهلي خلال فترة الثمانينيات وتوج بكأس الأمم الآسيوية 1984 رفقة المملكة العربية السعودية، تولى تدريب الأهلي عام 2002، وقاده للتويج بكأس ولي العهد.

لاحقا تولى عنبر تدريب الأهلي في 2008 خلفا للألماني ثيو بوكير مؤقتا حتى نهاية الموسم.

قبل أن يتواجد عنبر في الجهاز الفني لـ فوساتي، ويخلفه في تدريب الفريق بالجزء الأخير من الموسم.