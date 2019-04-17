نوير يحدد موعد عودته وليس قلقا من بديله‎

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 12:58

كتب : إسلام أحمد

مانويل نوير - مؤتمر صحفي

أعلن الحارس الألماني مانويل نوير موعد عودته للمشاركة مرة أخرى بعد الإصابة التي ضربته أثناء مواجهة فورتونا دوسلدورف في الدوري الألماني.

مانويل نوير

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

ولم يستطع نوير استكمال اللقاء ليخرج بعد 53 دقيقة بسبب إصابة في الركبة، ليحل بدلا منه زفن أولريخ.

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وأجرى نوير البالغ 33 عاما مؤتمرا صحفيا يوضح فيه تفاصيل إصابته وموعد عودته بعدما أشارت عدة تقارير بانتهاء مسيرته.

وقال نوير: "من الصعب القول في تلك المراحل المبكرة، هدفي هو العودة بأسرع وقت ممكن، اعتقد أن أكون واقعي أهدف للمشاركة أمام ريد بول لايبزيج".

ويلعب بايرن ضد لايبزيج يوم 11 مايو المقبل.

وواصل "أنا أنظر للأمام بالنسبة لي من المهم أن أبقى مع زملائي رغم الإصابة، وعلينا تقديم أقصى ما لدينا لإنهاء الموسم أعلى من بوروسيا دورتموند والوصول لنهائي كأس ألمانيا".

وأشاد بزميله سفين أولريخ "لقد خاض مباريات رائعة ويقدم أداء جيد، لست قلقا".

وعن الموسم الحالي "لقد كان موسما مرحا وحدثت العديد من الأشياء بالفعل ونحن في كامل تركيزنا نحن في قمة الجدول وعلينا المواصلة في المباريات القليلة المتبقية".

وخاض نوير 37 مباراة الموسم الجاري بقميص البافاري وتلقت شباكه 32 في جميع المسابقات بينما حافظ على نظافة شباكه في 17 مباراة، وغاب فقط عن 5 مباريات.

بايرن نوير

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