بالاك: التعاقد مع مورينيو يجلب بريقا خاصا لبايرن ميونيخ‎

يتوقع لاعب بايرن ميونيخ السابق مايكل بالاك أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيجلب بريقا للبافاري حال تولي المهمة الفنية.

وبرز اسم مورينيو في الفترة الأخيرة لتدريب أكثر من نادي سواء في فرنسا أو ألمانيا أو بالعودة للدوري الإيطالي مرة أخرى لقيادة إنتر.

ويقود الكرواتي نيكو كوفاتش بايرن ميونيخ الموسم الحالي ويقترب من حصد الثنائية المحلية رغم الخروج الأوروبي المبكر أمام ليفربول في ثمن النهائي.

بالاك تحدث لصحيفة "بيلد" الألمانية عن تولي مورينيو مهمة تدريب البافاري "الآن نيكو كوفاتش هو المدير الفني ولابد من احترامه، يقوم بعمل جيد ولا ينكر أحد هذا لكن مستقبلا تعيين مورينيو يجلب بريقا خاصة للنادي والدوري الألماني".

وواصل "لقد رأينا الأمر مع بيب جوارديولا والذي اعطى انضمامه للدوري قيمة حتى ولو لم يفز بلقب دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونيخ".

وتابع عن الإسباني "جوارديولا قدم نوعا معينا من اللعب هو مدرب استثنائي بالإضافة إلى أن السجل العالمي للنادي يزداد عندما تُعين جوارديولا أو مورينيو، مع مدرب مثل مورينيو سيكون من السهل جلب النجوم، في الوقت الحالي الدوري الألماني ليس قبلة للاعبين الكبار مثل الدوري الإنجليزي، لكن بايرن سيكون أقرب لضم النجوم".

وأتم "مورينيو يتحدث عن الروح العالية في النادي، في بايرن كان هناك العديد من المدربين الكبار الأجانب مثل جيوفاني تراباتوني ولويس فان جال وبيب جوارديولا وكارلو أنشيلوتي".

ويتفوق بايرن ميونيخ بنقطة وحيدة على بوروسيا دروتموند في صدارة الدوري الألماني وكذلك يتواجد في نصف نهائي كأس ألمانيا ويواجه فيردر بريمن.