6 سنوات - ميلان وإنتر يضعان خطة الملعب الجديد ‎

يواصل ناديا إنتر وميلان الإيطاليان مساعيهم من أجل مشروع بناء ملعب جديد سيتم تقديمه لبلدية ميلانو في مايو المقبل.

ويسعى كلا الناديين في الأونة الأخيرة لإحداث تغييرات كبيرة في ملعبهم سواء بتجديد سان سيرو أو بإنشاء ملعب جديد في ضاحية سان سيرو.

وحسب الصحفية الإيطالية "كورييري ديلا سيرا" فإن ميلان وإنتر قررا ترك سان سيرو وبناء ملعب جديد سيتم الانتهاء منه بعد 6 سنوات ويتسع لـ 55 إلى 60 ألف متفرج.

ويتم تقديم الأمر للمدينة من أجل تحليل تغيير المنطقة المحتمل بعد الخطط الجديدة ووقت البناء وكذلك دراسة الأمر.

ووفقا للصحفية الإيطالية فإن بناء الملعب الجديد على 3 مراحل:

الأولى: بناء ملعب جديد في منطقة موقف السيارات المتواجدة حاليا والتي ستتخذ 3 سنوات لبناءه.

الثانية: في هذا الوقت سيلعب ميلان وإنتر بسان سيرو ليتم هدم الملعب بعدها خلال 6 أشهر.

الثالثة: بناء المناطق التجارية والتي ستحتاج عامان ونصف.

الأمر يتوقف فقط على موافقة بلدية ميلانو على التجديدات وقدرة الناديين في إقناعهم بهدم سان سيرو والذي يعد من معالم المدينة نظرا لتاريخه الكبير.

ويتشارك قطبا مدينة ميلانو ملعب سان سيرو والمعروف أيضا باسم "جوسيبي مياتزا" وتم بناءه عام 1925، ويتسع لـ80 ألفا.