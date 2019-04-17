6 سنوات - ميلان وإنتر يضعان خطة الملعب الجديد ‎

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 12:08

كتب : إسلام أحمد

إنتر - ميلان

يواصل ناديا إنتر وميلان الإيطاليان مساعيهم من أجل مشروع بناء ملعب جديد سيتم تقديمه لبلدية ميلانو في مايو المقبل.

ويسعى كلا الناديين في الأونة الأخيرة لإحداث تغييرات كبيرة في ملعبهم سواء بتجديد سان سيرو أو بإنشاء ملعب جديد في ضاحية سان سيرو.

وحسب الصحفية الإيطالية "كورييري ديلا سيرا" فإن ميلان وإنتر قررا ترك سان سيرو وبناء ملعب جديد سيتم الانتهاء منه بعد 6 سنوات ويتسع لـ 55 إلى 60 ألف متفرج.

أخبار متعلقة

إنتر ميلان ينضم لصراع الكبار لضم نيكولاس بيبي أدريانو يعلن تسجيل فيلم وثائقي عن حياته‎ جناح مارسيليا يقترب من ميلان وسيلفا قد يدخل ضمن الصفقة جاتوزو عن شجار لاعبي ميلان ولاتسيو: كنت زعيم هذه المواقف لكني كبرت

ويتم تقديم الأمر للمدينة من أجل تحليل تغيير المنطقة المحتمل بعد الخطط الجديدة ووقت البناء وكذلك دراسة الأمر.

ووفقا للصحفية الإيطالية فإن بناء الملعب الجديد على 3 مراحل:

الأولى: بناء ملعب جديد في منطقة موقف السيارات المتواجدة حاليا والتي ستتخذ 3 سنوات لبناءه.

الثانية: في هذا الوقت سيلعب ميلان وإنتر بسان سيرو ليتم هدم الملعب بعدها خلال 6 أشهر.

الثالثة: بناء المناطق التجارية والتي ستحتاج عامان ونصف.

الأمر يتوقف فقط على موافقة بلدية ميلانو على التجديدات وقدرة الناديين في إقناعهم بهدم سان سيرو والذي يعد من معالم المدينة نظرا لتاريخه الكبير.

ويتشارك قطبا مدينة ميلانو ملعب سان سيرو والمعروف أيضا باسم "جوسيبي مياتزا" وتم بناءه عام 1925، ويتسع لـ80 ألفا.

ميلان إنتر

نرشح لكم

أخر الأخبار

صلاح في قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم 2 دقيقة | المحترفون
ساسي يجري الجراحة بنجاح.. ويوجه رسالة للجماهير 15 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - اتليتكو مدريد يقطع الطريق على من يريد أوبلاك بتمديد عقده 29 دقيقة | أوروبا
خبر في الجول – اقتراح بتأجيل لقاء الأهلي وبيراميدز لحضور الجماهير.. وموقف اتحاد الكرة 45 دقيقة | الدوري المصري
شيرار: صلاح سيلعب دورا حاسما في سباق اللقب هذا الموسم 51 دقيقة | المحترفون
تقرير: جوندوجان وافق على الانضمام لإنتر ميلان 55 دقيقة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 شاهد هدف صلاح المدهش من 12 زاوية "ردود أفعال مجنونة" 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 كاراجير: أُفضل خسارة خدمات صلاح عن ساديو ماني 4 صور أغلفة الصحف الإنجليزية – ماذا قالت عن صلاح رغم عودة الأسطورة بعد 11 عاما

قد ينال إعجابك