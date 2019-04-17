يوفنتوس يضع خطة سريعة للراحلين والوافدين الموسم المقبل‎

لازالت توابع الخروج الأوروبي ليوفنتوس الإيطالي تضرب صفوف النادي سواء خسائر اقتصادية أو خطة لتدعيم الفريق للموسم الجديد.

يوفنتوس خرج من ربع نهائي دوري الأبطال بالخسارة من أياكس على أرضية يوفنتوس ستيديوم بهدفين مقابل هدف بعد التعادل في هولندا بهدف لكل فريق.

ووفقا لصحفية "جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن يوفنتوس يبدأ خطته بشكل سريع من أجل تحديد أهدافه في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب الصحيفة الإيطالية فأن المدير الرياضي فابيو باراتيتشي عقب الفوز بالدوري الإيطالي المحتمل الأسبوع المقبل، يتعين عليه التحرك.

ويعمل باراتيتشي على تجديد عقد المهاجم الإيطالي الشاب مويس كين البالغ 19 عاما والذي يتألق في الأونة الأخيرة، ويحتفظ بمقعده في هجوم البيانكونيري، بعدما سجل 6 أهداف في 8 مباريات بالدوري الإيطالي وتألق مع المنتخب بتسجيل هدفين في مباراتين بتصفيات كأس العالم.

إلا أن الأمور لا تتوقف على تجديد تعاقد النادي لكين، بل امتد الأمر لتحديد هوية الراحلين عن النادي الموسم المقبل، وهما البرازيلي دوجلاس كوستا والأرجنتيني باولو ديبالا.

فيما سيكون الجناح الإيطالي الشاب فدريكو كييزا أبرز الأسماء التي يعمل النادي على ضمها بعد تألقه في صفوف فيورنتينا الإيطالي الموسم الجاري، فسجل ابن الـ21 عاما 12 هدفا في الدوري والكأس المحلي.

وتسعى العديد من الأندية لضم الأرجنتيني ديبالا البالغ 25 عاما خاصة بعد تراجع مستواه في الموسم الحالي وتسجيل 10 أهداف فقط في 39 مباراة.

ويعاني البرازيلي دوجلاس كوستا من تذبذب مستواه والإصابات التي ضربته أكثر من مرة في موسمه الثاني مع السيدة العجوز.