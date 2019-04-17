توابع الخروج الأوروبي.. خسائر مالية وتراجع في البورصة يضرب يوفنتوس‎

الأربعاء، 17 أبريل 2019 - 11:46

كتب : إسلام أحمد

أياكس - يوفنتوس - الصورة من حساب أياكس

ازدادت خسائر يوفنتوس الإيطالي المادية عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس الهولندي أمس.

فخسر النادي الإيطالي 13 مليون يورو قد تصل إلى 33 بعد الوداع الأوروبي وكذلك تراجعت أسهم النادي في البورصة بنسبة 24%، ليتم إيقاف التداول بها وإعادتها مرة أخرى.

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الخسارة من أياكس أبطأت نمو النادي الاقتصادي للنادي وخطة الخمس سنوات، والتي تتمحور حول شراء البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف ريال مدريد الصيف الماضي.

وحصل يوفنتوس على 94 مليون يورو من عوائد المشاركة الأوروبية والتي جاءت كتالي: 30 مليون يورو للنتائج التاريخية، 26 مليون يورو للمشاركة ونتائج الفريق في دور المجموعات، 20 للمشاركة في ثمن وربع نهائي المسابقة، بالإضافة إلى 18 مليون يورو لسوق المال.

الخروج الأوروبي منع يوفنتوس من الحصول على 12 مليون يورو حال الوصول للمربع الذهبي، تزيد مليون يورو حال الوصول للنهائي و5 مليون يورو حال الفوز باللقب، بالإضافة إلى عوائد الحضور الجماهيري.

ليكلف الخروج الأوروبي المبكر السيدة العجوز خسارة 33 مليون يورو متوقعة حال الوصول للمراحل النهائية.

وسقط يوفنتوس أمس أمام أياكس في فخ الخسارة أمام جماهيره بهدفين مقابل هدف في إياب ربع النهائي ليودع بالخسارة بنتيجة 3-2 في مجموع اللقاءين.

فشل يوفنتوس في السنوات الخمسة الأخيرة من تحقيق اللقب الأوروبي، فخسر نهائي دوري الأبطال مرتين عامي 2015 و2017، وودع من ثمن النهائي في 2016، وكذلك من ربع النهائي في النسخة الماضية والحالية.

يوفنتوس رونالدو

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