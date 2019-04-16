#ليلة_الأبطال بالفيديو - أياكس يصعق رفاق رونالدو.. يوفنتوس يحتاج إلى هدفين

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 22:36

كتب : FilGoal

فان دي بيك - أياكس - الصورة من حساب دوري أبطال أوروبا

صعق أياكس أمستردام مضيفه يوفنتوس وسجّل هدفا ثانيا في المباراة الجارية بينهما في مدينة تورينو، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الذهاب انتهى 1-1 على أرض ملعب يوهان كرويف، والإياب لم يحمل أنباء سارة للإيطاليين بتأخرهم في الشوط الثاني بهدفين مقابل هدف واحد.

الدنماركي لاسي شونه نفّذ ركلة ركنية في الدقيقة 67، ليقتنصها القائد الشاب ماتياس دي ليخت بضربة رأسية رائعة عانقت مرمى الحارس فويتشيك تشيزني بعد صمود أمام هجمات الهولنديين المتتالية.

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رونالدو كان قد تقدم في الشوط الأول، بينما أدرك فان دي بيك التعادل للفرقة الهولندية الشابة.

فريق السيدة العجوز صار في حاجة إلى تسجيل هدفين على الأقل لتجنُب الخروج، وصار الانتقال إلى وقتٍ إضافي أمر لن يحدث.

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