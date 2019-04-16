ليلة_الأبطال بالفيديو - على طريقته المعتادة.. كوتينيو يضرب يونايتد بالهدف الثالث

محاولات كثيرة في مباريات عديدة لم تكتمل كما يريد.. ولكن أمام مانشستر يونايتد ذهبت تسديدة فيليبي كوتينيو إلى شباك دافيد دي خيا.

ويلعب برشلونة ضد مانشستر يونايتد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب كامب نو.

وأضاف النجم البرازيلي الهدف الثالث لفريقه برشلونة أمام مانشستر يونايتد في الدقيقة 61 من المباراة.

واستلم كوتينيو الكرة خارج منطقة الجزاء ليطلق تسديدة صاروخية على طريقته المعتادة استقرت في شباك الحارس الإسباني.

وبعد الكثير من المحاولات لتسجيل الهدف بهذه الطريقة في المباريات الماضية نجح كوتينيو أخيرا في تسجيل الهدف أمام مانسشتر يونايتد.

وكان النجم ليونيل ميسي سجل هدفي تقدم برشلونة أمام مانشستر يونايتد.