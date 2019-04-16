ليلة_الأبطال بالفيديو - تصدٍ إعجازي لـ تشيزني في مواجهة زياش

أقدم فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس على تصدٍ إعجازي خلال مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام.

يوفنتوس يستقبل أياكس في تورينو، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا 1-1.

في الدقيقة 52 أثناء التعادل 1-1، أقدم لاعبو أياكس على لعبة جماعية مميزة، انتهت عند أقدام المغربي حكيم زياش الذي سدد من مسافة قريبة، ليواجه تصديا مميزا من البولندي تشيزني بيدٍ واحدة في رد فعل رائع.

النتيجة الحالية تشير إلى التعادل في نتيجتي الذهاب والإياب، مما ينقل المباراة إلى شوط إضافي حال استمرارها.