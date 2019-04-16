ليلة_الأبطال بالفيديو - حقق رقما خارقا في الرأسيات.. رونالدو يسجل وأياكس يرد

لا يكل ولا يمل من التسجيل في دوري أبطال أوروبا، كريستيانو رونالدو يفتتح التسجيل لـ يوفنتوس أمام أياكس.

يوفنتوس يستقبل أياكس في مدينة تورينو بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا 1-1 في أمستردام.

المباراة لم تشهد أي فرص لـ يوفنتوس، حتى قرر رونالدو فك الاشتباك، وهز شباك أياكس بضربة رأسية في الدقيقة 28.

رونالدو سجّل آخر 5 أهداف لـ يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، منها 4 بضربات رأس.

النجم البرتغالي سجّل الهدف رقم 100 في مسيرته بضربات رأس مع الأندية.

يوفنتوس لم يهنأ بتقدمه كثيرا، فتلقى هدف التعادل سريعا بعد 6 دقائق بواسطة فان دي بيك الذي استغل ارتباكا في دفاع يوفنتوس، وسدد بنجاح في مواجهة تشيزني.