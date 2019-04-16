الاتحاد الإنجليزي يُغرم سكولز بسبب المراهنة‎

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 18:05

كتب : إسلام أحمد

بول سكولز - أولدهام

غرّم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بول سكولز لاعب مانشستر يونايتد السابق بسبب المراهنة.

بول سكولز

النادي :

الأمر ليس متعلقا بنادي سالفورد الذي يمتلك سكولز أسهما فيه، إذ شارك الدولي الإنجليزي السابق في 140 رهانا خلال 4 سنوات.

وجاء بيان الاتحاد الإنجليزي: "لقد قام بـ 140 رهانا في مباريات كرة القدم بين 17 أغسطس 2015 و12 يناير 2019، وهو ما يعارض قوانين الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم".

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ويمتلك سكولز الذي اعتزل عام 2013 بشكل رسمي فرصة الرد على الاتهامات حتى السادس والعشرين من أبريل الجاري.

ولم يعلق سكولز بعد على بيانا الاتحاد الإنجليزي.

وأقيل سكولز من منصب المدير الفني لأولدهام بعد 31 يوما من تدريبه للفريق، كما يمتلك حصصا من أسهم نادي سالفورد سيتي.

بول سكولز مانشستر يونايتد

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