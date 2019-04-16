ريال بيتيس يتعاقد مع لو سيلسو بشكل نهائي‎

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني تفعيل شرط الشراء في عقد متوسط الميدان الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيواصل الأرجنتيني الشاب ارتداء قميص الفريق الأبيض والأخضر حتى صيف 2023، بعدما قضى الموسم الجاري معارا.

وانضم اللاعب البالغ 23 عاما مقابل 2 مليون يورو على سبيل الإعارة ليسجل 15 هدفا ويصنع 4 في جميع المسابقات مع النادي الأندلسي، ويصبح هداف الفريق الموسم الجاري حتى الآن.

وانضم اللاعب لسان جيرمان من صفوف روزاريو سنترال الأرجنتيني في شتاء 2016 ليقضى موسم ونصف بقميص العملاق الباريسي حققها خلالها 7 ألقاب محلية.

وتم تفعيل بند الشراء في تعاقد اللاعب مقابل 27 مليون يورو تبدأ من الموسم المقبل.

وتواجد الأرجنتيني في قائمة التانجو المشاركة في كأس العالم 2018، لكن لم يشارك لأي دقيقة مع رفاق ليونيل ميسي حتى الخروج من ثمن النهائي.