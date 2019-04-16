رئيس بايرن ميونيخ يود شراء مبابي حالا ويكشف هوية خليفته‎

أبدى أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ الألماني انبهاره بالموهبة الفرنسية الشابة كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ

وعلق هونيس لوكالة الأنباء الألمانية عن محاولة بايرن ميونيخ في ضم مبابي "أود شراءه حالا أنه لاعب عظيم لكن ليس لدينا المالي الكافي".

ويلعب مبابي بصفوف باريس سان جيرمان منذ الموسم الماضي قادما من موناكو الفرنسي مقابل 180 مليون يورو ليصبح ثاني أغلى لاعب في العالم.

وضم بايرن ميونيخ الألماني المدافع لوكاس هيرنانديز مقابل 80 مليون يورو من أتليتكو مدريد ليردف هونيس "منذ 10 سنوات لم يمكن تخيل هذا، الآن لازلت أقول مع بعض الحذر في الانتقالات بايرن ليس لديه فرصة أخرى، لقد قمنا بضم اللاعب والجماهير تصرخ لماذا صرفنا 80 مليون يورو في لاعب".

وعن أداء الدوليين الألمان رغم الاستثمار في ضم بافارد وهيرنانديز "في مقر الاتحاد الألماني، عليهم إشعال شموع لأن بايرن ميونيخ لديه لاعبون يكفون من أجل نجاحات جديدة".

وواصل: "أثناء الفوز الرائع لألمانيا على هولندا بنتيجة 3-2، المنتخب يمتلك 5 لاعبين من بايرن ميونيخ كأساسيين، مانويل نوير و4 لاعبين شباب، جوشوا كيميتش، نيكلاس سوله، ليون جوريتسكا، سيرج جنابري، وجميعهم من مواليد 1995ـ ولا يوجد ناد قدّم لاعبين أكثر منا".

وعن تولي أوليفر كان، حارس البافاري السابق، منصب رئيس النادي "الأمر تم جدولته ليبدأ في الأول من يناير 2020، لدينا شخص هنا لديه الخبرة في كرة القدم كحارس على مستوى كبير وفي التوقيت ذاته قادر على التحكم في كيان اقتصادي".

وحمى كان عرين بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني في الفترة من 1994 وحتى 2008، ليحقق كافة الألقاب الممكنة مع البافاري ولقب يورو 1996 مع الناسيونال مانشافت.