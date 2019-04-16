ليفربول يعد بإيقاف مشجعه الذي ألقى ألعاب نارية على جماهير تشيلسي

وعد نادي ليفربول بإيقاف مشجعه الذي ألقى ألعاب نارية على جماهير تشيلسي في لقاء الفريقين يوم الأحد.

وفتحت شرطة مدينة ميرسيسايد تحقيقا بشأن واقعة إلقاء أحدى الألعاب النارية في مدرجات ملعب أنفيلد خلال للقاء.

وذكر ليفربول في بيان أنه يقدم كل الاحترام لفريق تشيلسي وجماهيره، ووعد بمنع من يتأكد تورطه في هذا التصرف.

وأوضح البيان "أي شخص يتبين أنه ارتكب هذه الجريمة سيتم حظره من التواجد في ملعب أنفيلد".

وفاز ليفربول على تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة الـ34 للدوري الإنجليزي في مباراة سجل خلالها النجم المصري محمد صلاح هدفا رائعا في شباك البلوز.

وخلال اللقاء وبعد هدف ساديو ماني الأول في شباك تشيلسي ألقى أحد الجماهير ألعاب نارية من الجزء العلوي في المدرجات ليسقط على أحد الأطفال ويسبب له إصابات".

وأصدرت شرطة ميرسياسيد بيانا جاء فيه: "أبلغنا بالحادث في تمام الساعة 5.40 مساء بعد أن سجل ساديو ماني الهدف الأول في المباراة".

أضاف البيان "بعد ذلك تلقى الضابط المسؤول تقريرا يفيد بأن إلقاء الألعاب النارية تسبب في إصابة طفل من جماهير تشيلسي يبلغ من العمر 9 سنوات الذي انتقل إلى مركز الإسعافات الأولية ويتولى المسعفون علاجه سريعا بعد تعرضه لنوبة ذعر نتيجة ذلك".

وأتم البيان "حتى الآن لم يتم تحديد هوية من ألقى الألعاب النارية ولكن التحقيقات لا تزال جارية والشرطة تحث أي شخص لديه معلومات على التقدم بها لمركز الشرطة في المدينة".

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بشكل مؤقت لحين خوض مانشستر سيتي مباراته المؤجلة أمام مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.