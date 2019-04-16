رفض الذهاب للمستشفى لمشاهدة فوز فريقه - مشجع ليدز يتعرض لكسر بالكاحل في المدرجات‎

ظل مشجع ليدز يونايتد الإنجليزي 25 دقيقة في المدرجات ليشاهد انتصار فريقه في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى وهو يعاني من كسر في الكاحل.

واحتفل مات ريتشاردسون مشجع ليدز بهدف جاك هاريسون في الدقيقة 65 والتي هز بها شباك شيفليد وينزداي يوم السبت الماضي.

ليتعرض أثناء الاحتفال بالتواء في الكاحل أداء لكسرها وحاول المسعفون نقله إلى المستشفى من أجل تلقى العلاج لكنه أصر على البقاء ومشاهدة الدقائق المتبقية من أحداث اللقاء.

المباراة كانت ضمن مواجهات الجولة الـ42 والفوز بها عزز فرص ليدز بقيادة الأرجنتيني مارسيلو بيلسا في العودة مجددا لأضواء الدوري الإنجليزي.

وقال ريتشادسون لموقع "يوركشاير إيفنينج بوست": "لقد قفزت وأخذت بعض الخطوات ومن ثم سقطت، الشيء التالي هو أنني أمسكت بقدمي ونظرت لقدمي وقلت لنفسي أنه لابد من الذهاب للمستشفى".

وواصل "لكن الأولوية الرئيسية كانت مشاهدة اللقاء، لقد استدعيت المسعفين لكن جعلت الأمر واضحا أنني لن اتحرك إلا بعد نهاية التسعين دقيقة".

وتابع "لقد كانت مهتما أكثر بأمر أن ليدز يونايتد سيتأهل للدوري الإنجليزي".

Had some explosive celebrations during this season but the owls one topped it yesterday with Matt getting dragged out of stadium on a trolley with a seatbelt #LUFC #MOT pic.twitter.com/Fwx4HzsR2n — James Summers (@Jamesantsummers) April 14, 2019

ورغم إصابته القوية إلا أنه أكد أن البقاء ومشاهدة الفوز بالثلاث نقاط أمرا يستحق".

كما غرد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "هذا ما فعله تشجيع ليدز يونايتد بي، هاريسون سجل لينتهي الأمر بكاحل مكسور بسبب الاحتفال، الآن انتظر في المستشفى من أجل العملية، لكننا فزنا".

ويمتلك ليدز 82 نقطة بفارق 3 نقاط عن شيفليد يونايتد صاحب المركز الثالث وتتبقى 4 جولات على نهاية الموسم، حيث يسعى ليدز للحفاظ على مركزه للتأهل المباشر للدوري الإنجليزي.