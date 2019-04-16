أحلام مدافع يونايتد لا تنتهي: نتسلح بليلة باريس ضد برشلونة وأتمنى مواجهة بورتو في نصف النهائي

يثق المدافع البرتغالي الشاب ديوجو دالوت في قدرة مانشستر يونايتد الإنجليزي بالتفوق على برشلونة الإسباني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك البرتغالي في مباراة الذهاب وكان قريبا من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز برشلونة بهدف وحيد.

وتحدث اللاعب للموقع الرسمي لمانشستر يونايتد قبل ساعات من المواجهة الحاسمة "لدي إيمان بنسبة 90% في قدرتنا على العودة، علينا أن نؤمن بأنفسنا في اللقاء وسنقوم بالبقية سنخوض المباراة وجاهزين للعب 90 دقيقة والوقت البديل، علينا أن نركز على أنفسنا ونؤمن حتى النهاية".

وواصل عن الأمل في العبور للمربع الذهبي الأوروبي "علينا إثبات إن النادي لا يستسلم ولازالت ليلة باريس سان جيرمان في عقولنا، علينا إبقاء هذا في ذهننا من أجل المواصلة والكفاح للنتيجة، أنها مباريات مختلفة وفريق مختلف لكن نريد تحفيز أنفسنا وأن نكون جاهزين".

وتابع عن مواجهة باريس سان جيرمان في دور الـ16 "عندما تتذكر تلك الليلة تريد العودة مجددا وأن تأتي وتفعل هذا مرة أخرى، متفائلون ونؤمن أن الأمر ممكنا".

وعن كيفية مواجهة الأرجنتيني ليونيل ميسي كمدافع: "أنها حلم لكل لاعب أن تلعب مع الأفضل وأمام الأفضل، بالنسبة لي شرف المشاركة أمام برشلونة واللعب بجوار زملائي والأهم هو التركيز في فريقي ومحاولة الفوز".

واختتم عن إمكانية مشاهدة مباراة نصف النهائي بين مانشستر يونايتد وبورتو البرتغالي فريقه السابق "لقد حلمت بذلك، آمل أن يقوم بورتو بالعودة في النتيجة، وسيكون الأمر رائعا إذا خضت المواجهة أمامهم".

ويتأخر بورتو في الذهاب بنتيجة هدفين دون رد أمام ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة الإياب غدا في ملعب دو دراجاو بالبرتغال.

الظهير الأيمن البالغ 20 عاما خاض 21 مباراة في جميع المسابقات ولم يسجل أي هدف، لكنه تسبب في ركلة الجزاء التي قادت الشياطين الحمر لقلب النتيجة على باريس سان جيرمان في ثمن نهائي دوري الأبطال.