الصراع على أنطونيو كونتي يشتعل.. بايرن ميونيخ ينضم للقائمة‎

يستعد المدير الفني الإيطالي أنطونيو كونتي للعودة مجددا لعالم التدريب بعد توقف دام الموسم الجاري عقب رحيله عن تشيلسي الإنجليزي.

وتتصارع الأندية الراغبة في الحصول على خدماته بدءا من الموسم المقبل خاصة مع العروض المقدمة لمدرب يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق.

وأبدى إنتر الإيطالي رغبته في الاستعانة بخدمات كونتي ليخلف مواطنه لوتشيانو سباليتي، خاصة مع تواجد بيبي ماروتا كرئيس تنفيذي للنيراتزوري والعلاقة التي تربطه القوية التي تربطه بكونتي منذ عملهم سويا في يوفنتوس.

كما يظهر يوفنتوس أيضا من أجل استعادته مجددا ليخلف ماسميليانو أليجري الذي يبدو أن الموسم الحالي هو الأخير له مع السيدة العجوز حسب العديد من التقارير، بينما يسعى روما لإقناعه بتولي المهمة في ظل المشاكل الفنية التي يعاني منها الفريق الموسم الحالي.

ووفقا لجريدة "كورييري ديللو سبورت" الإيطالية فإن بايرن ميونيخ الألماني انضم لقائمة أبرز الأندية الساعية للحصول على خدمات المدرب الإيطالي.

حيث تضع إدارة البافاري كونتي خليفة للكرواتي نيكو كوفاتش، خاصة في ظل التدعيمات الكبيرة على مستوى سوق الانتقالات، والتي بدأت بضم كل من بينيامين بافارد ولوكاس هيرنانديز.

ويفضل كونتي الحصول على راتب 11 مليون يورو وهو رقم كبير قد يظل عائق لتوليه منصب المدير الفني لعديد من الفرق.

وحال أصبح كونتي مديرا فنيا للبافاري سيكون الإيطالي الثالث في تاريخ النادي عقب جيوفاني تراباتوني وكارلو أنشيلوتي.

ساهم كونتي البالغ 49 عاما في تحقيق يوفنتوس لقب الدوري 3 مرات بالإضافة للقبين للسوبر الإيطالي، كما حقق لقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد في موسمين مع البلوز.