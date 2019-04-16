الأزمة مستمرة - كارديف يرد على نانت في فيفا بسبب صفقة سالا‎

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 12:46

كتب : إسلام أحمد

سالا

أرسل نادي كارديف سيتي الإنجليزي أدلة تثبت صحة موقفهم في قضية اللاعب الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا.

ويتصارع ناديا كارديف سيتي ونانت الفرنسي على قيمة بيع اللاعب، حيث يطالب الأخير بقيمة الصفقة والمقدرة بـ 15 مليون جنية إسترليني.

وأرسل نانت أوراق للاتحاد الدولي لكرة القدم، يثبت فيها أن النادي الإنجليزي يرفض تحويل قيمة الصفقة.

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وانضم سالا لصفوف كارديف سيتي في يناير الماضي مقابل 15 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي، لكنه توفي بعد يومين إثر حادث سقوط الطائرة التي تقله لإنجلترا.

ودار جدل كبير حول رفض كارديف سيتي تحويل قيمة الصفقة للنادي الفرنسي معللا بأن الصفقة لم تتم.

وأمهل الاتحاد الدولي الناديين حتى الخامس عشر من أبريل الجاري لإرسال مستندات تثبت صحة موقف كل فريق.

وأصدر النادي الذي يصارع للبقاء في الدوري الإنجليزي بيانا "كارديف سيتي بعث ردا للاتحاد الدولي للرد على دعوى نانت في السادس والعشرين من فبراير 2019".

ووفقا لقناة سكاي سبورت الإنجليزية فأن النادي يصر على أن حيثيات الصفقة لم تكتمل وكذلك أن اللاعب لم يتم إدراجه في قائمة النادي كلاعب بالدوري الإنجليزي.

فيما يرى النادي الفرنسي أن كارديف يعارض قواعد الفيفا خاصة أنهم أرسلوا أوراق اعتماد الصفقة دوليا في التاسع والعشرين من يناير الماضي.

سالا

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