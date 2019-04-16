جناح مارسيليا يقترب من ميلان وسيلفا قد يدخل ضمن الصفقة

يوجه نادي ميلان الإيطالي أنظاره إلى الفرنسي فلوران توفان من أجل تدعيم هجومه في الموسم المقبل.

وتوصل ميلان وفقا لصحفية "فرانس فوتبول" الفرنسية لاتفاق مع جناح مارسيليا الفرنسي من أجل ضم اللاعب صاحب الـ26 عاما الذي يسعى لأن يكون الموسم الحالي هو الأخير له في الدوري الفرنسي.

ويمتلك ميلان اهتماما باللاعب الذي ينتهي تعاقده في صيف 2020 وهو ما يضغط على نادي الجنوب الفرنسي من أجل بيعه في الصيف، خوفا من رحيله بدون مقابل يناير المقبل.

ويشغل الفرنسي مركز الجناح الأيمن وسجل الموسم الحالي 15 هدفا في جميع المسابقات وصنع 9 بقميص مارسيليا.

ويسعى ميلان لإدراج المهاجم البرتغالي أندريه سيلفا في الصفقة من أجل تقليل قيمة انتقال توفان، حيث لن يتخلى مارسيليا عن لاعبه بقيمة تتراوح بين 30 و40 مليون يورو.

وتحوم الشكوك حول مستقبل سيلفا مع إشبيلية الإسباني الذي يقضى معه الموسم الجاري معارا، فتتقلص حظوظه في البقاء بالنادي الأندلسي، بسبب تراجع مستواه.

المهاجم البرتغالي سجل 11 هدفا في 40 مباراة بقميص إشبيلية بجميع المسابقات منها 7 في أول 7 جولات بالدوري الإسباني.