إيمري يعدد مكاسب أرسنال من الفوز على واتفورد والخروج بشباك نظيفة لأول مرة خارج ملعبه

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 11:45

كتب : إسلام أحمد

أوباميانج - واتفورد - أرسنال

أشاد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري بأداء لاعبي أرسنال والفوز على واتفورد بهدف نظيف في إطار مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وعاد أرسنال للمركز الرابع ويمتلك مباراة مؤجلة سيخوضها الأسبوع المقبل، من أجل حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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وتحدث إيمري عقب الفوز على واتفورد: "نحن فريق تنافسي لكن في تلك الظروف استطعنا التحكم في المباراة بشكل أفضل، لم نسهل الأمور لنسجل الهدف الثاني لم نتحكم بالكرة في الشق الهجومي".

وحافظ الألماني بيرند لينو على نظافة شباك أرسنال لأول مرة الموسم الحالي خارج قواعده بعد 15 مباراة اهتزت فيها شباك المدفعجية بالدوري.

وواصل "نظافة الشباك مهمة للغاية، ستساعدنا على تقديم العديد من المعلومات بتلك المباراة، التحليل سيعطينا الثقة".

وتابع "بالنسبة للاعبين مثل كوستانتينوس مافروبانوس الأمر جيد، أن تشارك وتمنح زملائك فرصة الراحة لمباراة الخميس المقبل، أنها بطولة مختلفة نمتلك فارق هدفين وستكون الأمور صعبة للغاية".

ويستعد أرسنال لمواجهة نابولي الإيطالي في ملعب سان باولو الخميس المقبل من أجل التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي للموسم الثاني على التوالي، بعدما تقدم ذهابا بهدفين نظيفين.

وشهد لقاء أمس طرد قائد واتفورد تروي ديني بعد مرور 11 دقيقة من بداية اللقاء، بعد دقيقة واحدة من تسجيل هدف أوباميانج الوحيد في المواجهة.

أرسنال

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