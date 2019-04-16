بعد إصابة نوير وهوملز.. بايرن يرحب بعودة توليسو وريبيري

رحب بايرن ميونيخ بعودة الثنائي المصاب فرانك ريبيري وكورينتين توليسو في الوقت الذي تعرض فيه مانويل نوير وماتس هوملز للإصابة في مباراة الفريق ضد فورتونا دوسلدورف

وشهدت التدريبات التي أجراها الفريق البافاري مشاركة كلًا من توليسو وريبيري، حسب الموقع الرسمي لبايرن.

يذكر أن ريبيري كان قد تغيب عن تدريبات الفريق في الفترة الماضية لشكواه من بعض أعراض المرض.

بينما كان توليسو قد تعرض لكدمة في الحصة التدريبية التي أجريت يوم الأربعاء الماضي.

كما كان رافينيا قد غاب عن مباراة دوسلدورف لظروف مرضه، وهو الذي عاد إلى التدريبات، ولكنه تدرب منفردًا.

من جانبه، تدرب آرين روبن منفردًا أيضًا، وركز التدريب الذي خاضه على اللياقة البدنية وتغيير الاتجاهات وتمرير وتسديد الكرة، تمهيدًا لعودته القريبة إلى الملاعب من جديد.

يوم الإثنين، كشف بايرن ميونيخ مدة غيابه حارسه مانويل نوير عن الملاعب بسبب الإصابة.

وذكر بايرن عبر موقعه أن نوير تعرض لإصابة في أوتار الركبة وعرض أطباء النادي تقرير مفصل عن حالة قائد الفريق الذي تم استبداله في الدقيقة 53.

وأكد الأطباء في تقريرهم أن مانويل نوير سيغيب لمدة أسبوعين.

ماتس هوملز مدافع الفريق الذي غادر المباراة بسبب إصابة في الفخذ قبل صافرة النهاية، عانى من إجهاد وسوف يحصل على راحة قصيرة من التدريبات.