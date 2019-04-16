زيدان يتحدث عن حريق كاتدرائية نوتردام.. وينهال بالإشادة على بنزيمة

أشاد زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بلاعبه كريم بنزيمة الذي سجّل هدف فريقه الوحيد في مواجهة ليجانيس.

ريال مدريد اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ليجانيس في الجولة 32 من الدوري الإسباني، على ملعب بوتاركي.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "كريم يقدم موسما مميزا، خصوصا على مستوى الأهداف، إنه لاعب رائع، سجّل أهدافا كثيرة هذا الموسم، أنا سعيد لأجله".

هل يتأثر المهاجم الفرنسي بأنباء استقدام مهاجم آخر؟

زيدان يجيب: "لا أدري، عليكم أن تسألوه، إنه معتاد على كل ذلك، على الشائعات. ولكن هذا لن يغيّر أي شيء، إنه يساعد الفريق ويسجل العديد من الأهداف، نحن سعداء لأجله".

وسُئل زيدان عن إشراكه لوكاس فاسكيز على الجهة اليسرى: "اللعب على اليسار لمدة 15 دقيقة فقط كان معقدا عليه، لكني كنت أحاول الفوز بالمباراة، نُجري الاستبدالات للفوز بالمباريات".

قبل أن يجيب عن سبب إقحامه جاريث بيل لـ 10 دقائق فقط: "بيل جزء من الفريق، لاعب مهم، لا أعرف مقدار لعبه منذ عودتي، لعب 3 مباريات من أصل 4 لي. اليوم دخل كبديل، اللعب لـ10 أو 15 يكون معقدا على اللاعب، لكن الاستبدالات تحدث لتغيير نتيجة المباراة".

وتحدث زيدان عن المباراة: "من واجبنا أن نلعب بشكل أفضل، الشوط الأول لم يكن جيدا، لكننا تحسنا في الشوط الثاني".

وأخيرا أبدى زيدان أسفه لحريق كاتدرائية نوتردام دو باري التاريخية في بلاده فرنسا: "الأمر وقع اليوم في باريس، ولا أتمنى حدوث هذا لأي أحد، لست ملما بطبيعة الوضع الآن، ولكن أتمنى عدم سقوط ضحايا".