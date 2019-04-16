بالفيديو - أتالانتا يسدد 47 مرة على مرمى إمبولي دون أن يسجل!

الثلاثاء، 16 أبريل 2019 - 00:22

كتب : FilGoal

إمبولي - أتالانتا

شهدت مباراة أتالانتا وإمبولي في الجولة 32 من الدوري الإيطالي، سيلا من الفرص الضائعة لأصحاب الأرض دون أن تهتز الشباك.

أتالانتا سدد على مرمى ضيفه 47 مرة، لكن النتيجة النهائية ظلت 0-0 دون تغيير.

ليرفع أتالانتا رصيده إلى 53 نقطة في المركز السادس، ويرفع إمبولي رصيده إلى 29 نقطة في المركز 18.

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أتالانتا احتاج إلى الفوز ليقفز إلى 55 نقطة ويحتل المركز الخامس بفارق المواجهات المباشرة عن ميلان الرابع، مهمة لم تُكلل بالنجاح.

هجمات أتالانتا الشرسة طوال شوطي اللقاء اصطدمت بقفازي البولندي بارتلومي دراجوفسكي حارس مرمى إمبولي.

الشاب صاحب الـ21 المعار من فيورنتينا، تصدى لـ18 كرة، ليخرج بالشباك النظيفة الثالثة له هذا الموسم.

دراجوفسكي تحصّل على تقييم 10\10 من موقع هوسكورد الخاص بالإحصائيات، وهي المرة الثانية التي تحدث في تاريخ تقييمات الحراس بالدوري الإيطالي.

شاهد ملخص المباراة

أتالانتا إمبولي الدوري الإيطالي

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