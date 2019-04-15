محدّث انتهت في الدوري الإسباني - ليجانيس (1) (1) ريال مدريد

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 20:58

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد - ليجانيس

يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في الملعب البلدي بـ بوتاركي، بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

ريال مدريد يمتلك 60 نقطة في المركز الثالث، بينما يحتل ليجانيس المركز 13 برصيد 40 نقطة.

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نهاية المباراة

ق.84 مارسيلو يطلق تسديدة قوية بعد تمريرة رائعة من بنزيمة والحارس كويار يتصدى

ق.83 هدف مُلغى لـ ليجانيس سجله يوسف النصيري ولم يُحتسَب بداعي التسلل

ق.74 كريم بنزيمة يمرر كرة بينية مميزة لـ ماركو أسينسيو الذي يهدر الانفراد أمام تألُق بيتشو كويار حارس مرمى ليجانيس

ق.51 كريم بنزيمة يسجل هدف التعادل لـ ريال مدريد بفرصة من روحين

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.45 جوناثان سيلفا يسجل الهدف الأول لـ ليجانيس بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق.41 إيسكو ينفذ ركلة حرة مباشرة تحصل عليها بنفسه، والكرة تمر أعلى العارضة

ق.15 مارتن برايتويت يهدر فرصة في مواجهة مرمى ريال مدريد بضربة رأسية تمر بجوار القائم مباشرة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد ليجانيس الدوري الإسباني

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