ناجي: أحمد الشناوي بحاجة لمزيد من التركيز.. والفرصة متاحة للجميع

ارتكب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز عدة أخطاء في المباريات الأخيرة بالدوري المصري، أثارت حفيظة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب: "الشناوي أدى بشكل جيد للغاية في مباراة النيجر، ولكن في آخر 3 مباريات بالدوري هناك بعض الملاحظات يجب أن أتحدث معه بشأنها".

وأضاف ناجي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "الشناوي بحاجة لمزيد من التركيز (محتاج يفوق شوية)، لذا سنتقابل سويا خلال يومين أو ثلاثة".

وبشأن تأثر فرص محمد الشناوي حارس الأهلي وجنش حارس الزمالك في ظل موقف الفريقين بالبطولة الإفريقية، وعودة محمد عواد للمشاركة مع الوحدة السعودي، رد ناجي: "لم يضمن أحد مكانه، فالكل مجتهد جدا ويؤدي بشكل مميز، فهم زاد بشري قوي للمنتخب".

وواصل: "لقد قيل منذ فترة إن مصر لا تضم حراس مرمى، والآن هناك تخمة وأسماء أخرى مثل محمد فوزي حارس الإسماعيلي، لابد من ترتيب مسبق قبل بطولة كأس الأمم، لذا لا يمكن الحديث عن لاعب بعينه بل نحفز جميع الحراس، لأننا لا نعلم ظروفنا لحين موعد البطولة".

واستطرد أحمد ناجي: "أتواصل مع كل الحراس بشكل مستمر، لقد تحدثت مع جنش لتحفيزه قبل ساعات من مواجهة حسنية أغادير، فهو يقدم أداء رائعا منذ بداية الموسم الجاري".

وأتم أحمد ناجي تصريحاته: "في المعسكر الأخير قبل بطولة كأس الأمم، سينضم 4 حراس مرمى تحسبا لأي إصابة أو ظروف طارئة، ليكون الحارس الذي ينضم بديلا متعايش مع الأجواء كاملة".