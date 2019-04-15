كومباني واثق من تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي‎

يثق البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي الإنجليزي في تجديد تعاقده قبل نهاية الموسم.

ويعاني قائد بطل الدوري الإنجليزي من تكرار الإصابات في الأعوام الأخيرة ويكتفى بدور البديل لكل من إيمريك لابورت وجون ستونز ونيكولاس أوتاميندي.

وتحدث البلجيكي لأتوك سبورت الإنجليزية عن تجديد تعاقده: "سأكون هنا الموسم المقبل، أنا جزء من العائلة الآن، وسوف نتعامل مع الأمر كعائلة، قد نتفق أو نختلف لكن لا شيء سيغير العلاقة بيني وبين النادي".

وواصل: "لكن الأمر ليس أولوية الآن، ضمان وحيد هو أنني سأشارك وأحاول حصد الألقاب أنا استمتع بالتحديات في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وباللعب مع وضد لاعبين بتلك الجودة".

وتابع: "عندما تصل لمرحلة الأخيرة من مسيرتك تستمتع مرتين أكثر وهذا ما أقوم به، واستمتع بخوض كل دقيقة فعلا".

المدافع البالغ 33 عاما شارك في 25 مباراة بجميع المسابقات في ظل صراع مانشستر سيتي حصد الرباعية المحلية والأوروبية.

وينافس مانشستر سيتي، على 4 ألقاب الموسم الحالي، الدوري الإنجليزي متأخرا أمام ليفربول بفارق نقطتين، ويصارع في بطولتي دوري أبطال أوروبا في مرحلة ربع النهائي، ونهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام واتفورد، كما فاز في فبراير الماضي بلقب كأس الرابطة المحترفة ومن قبلها الدرع الخيرية.

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