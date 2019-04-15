تعرف على معلقي مباراتي الزمالك والأهلي المقبلتين في الدوري

جولة ساخنة جديدة في الدوري المصري الممتاز الذي يتنافس عليه بضراوة الأهلي والزمالك ويلاحقهما بيراميدز القوة الصاعدة في البطولة المحلية.

ويخوض الزمالك تحديا صعبا أمام مضيفه الإسماعيلي يوم الخميس في لقاء مؤجل من الجولة 10 ويعلق حاتم بطيشة على المباراة في قناة أون سبورت.

بينما يسعى الأهلي للثأر واستمرار تصدره لترتيب البطولة حين يواجه ضيفه بيراميدز بعد ساعة من لقاء الزمالك، ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري ورصيده 58 نقطة ويليه مباشرة بفارق نقطة الزمالك. ولبيراميدز 57 نقطة لكنه خاض مباراتين أكثر من القطبين.

ويحتل فريق الدراويش المركز السابع ورصيده 37 نقطة.