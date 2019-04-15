تقرير: أومتيتي يبعد يوفنتوس عن صراع صيفي مع برشلونة‎

يهتم فريقا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس في الصيف المقبل بحسب جريدة "آس" الإسبانية

ويبدو الهولندي البالغ 19 عاما أقرب من أي وقت مضى بالرحيل عن صفوف الفريق الهولندي والوجهة الأقرب برشلونة ليجاور زميله فرينيكي دي يونج.

ووضع يوفنتوس اللاعب في خططه من أجل تدعيم دفاعه بسبب ارتفاع المعدل العمري للاعبيه في الخط الخلفي، خاصة مع إعلان أندريا بارزالي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

وحسب التقرير الإسباني فإن يوفنتوس لا يفكر في الدخول بحرب مع برشلونة، وبدأ يفكر في ضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ووفقا لتقارير إيطالية تواصل المدير الرياضي فابيو باراتيشي مع إدارة الفريق الكتالوني متقدما بعرض من أجل ضم الفرنسي خاصة مع تعدد أسماء المدافعين ببرشلونة.

ويضم برشلونة كل من جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وتوماس فيرمايلين وجان كلير توديبو ليجمع بين الشباب والخبرة في خطه الخلفي.

وأشار تقرير آس إلى أن برشلونة لن يترك لاعبه بسهولة وسيطلب ما لا يقل عن 80 مليون يورو من أجل التخلي عن المدافع البالغ 25 عاما لينضم لقائمة أغلى مدافعي العالم.

وكان إيرك تين هاج مدرب أياكس قد أكد سابقا أن دي ليخت سيكون موسمه الأخير بهولندا، دون توضيح هوية فريقه المستقبلي سواء برشلونة أو بايرن ميونيخ.

بطل العالم شارك في 12 مباراة الموسم الجاري مع برشلونة بسبب الإصابات، فيما يقدم دي ليخت أداءا رائعا ليقود أياكس لأفضل مواسمه محليا وأوروبيا في السنوات الأخيرة.

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