تقرير: أومتيتي يبعد يوفنتوس عن صراع صيفي مع برشلونة‎

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 13:50

كتب : إسلام أحمد

أومتيتي - فرنسا

يهتم فريقا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدمات المدافع الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت لاعب أياكس في الصيف المقبل بحسب جريدة "آس" الإسبانية

ويبدو الهولندي البالغ 19 عاما أقرب من أي وقت مضى بالرحيل عن صفوف الفريق الهولندي والوجهة الأقرب برشلونة ليجاور زميله فرينيكي دي يونج.

ووضع يوفنتوس اللاعب في خططه من أجل تدعيم دفاعه بسبب ارتفاع المعدل العمري للاعبيه في الخط الخلفي، خاصة مع إعلان أندريا بارزالي اعتزاله بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة

تقارير – أرسنال يستهدف 5 صفقات.. أومتيتي وألابا على رأس القائمة والتحرك بدأ أومتيتي: خاطرت للمشاركة في كأس العالم.. وسأكون سعيدا إذا انضم جريزمان لبرشلونة ولكن تقرير: من أجل دي ليخت.. برشلونة يستعد للاستغناء عن أومتيتي

وحسب التقرير الإسباني فإن يوفنتوس لا يفكر في الدخول بحرب مع برشلونة، وبدأ يفكر في ضم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي.

ووفقا لتقارير إيطالية تواصل المدير الرياضي فابيو باراتيشي مع إدارة الفريق الكتالوني متقدما بعرض من أجل ضم الفرنسي خاصة مع تعدد أسماء المدافعين ببرشلونة.

ويضم برشلونة كل من جيرارد بيكيه وكليمون لونجليه وتوماس فيرمايلين وجان كلير توديبو ليجمع بين الشباب والخبرة في خطه الخلفي.

وأشار تقرير آس إلى أن برشلونة لن يترك لاعبه بسهولة وسيطلب ما لا يقل عن 80 مليون يورو من أجل التخلي عن المدافع البالغ 25 عاما لينضم لقائمة أغلى مدافعي العالم.

وكان إيرك تين هاج مدرب أياكس قد أكد سابقا أن دي ليخت سيكون موسمه الأخير بهولندا، دون توضيح هوية فريقه المستقبلي سواء برشلونة أو بايرن ميونيخ.

بطل العالم شارك في 12 مباراة الموسم الجاري مع برشلونة بسبب الإصابات، فيما يقدم دي ليخت أداءا رائعا ليقود أياكس لأفضل مواسمه محليا وأوروبيا في السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا

قبل 4 جولات من النهاية.. أين يقع صلاح بين أقرانه في الدوري الإنجليزي

ساسي: شكرا جمهورنا العظيم.. سأعود لمواصلة الانتصارات

الكونفدرالية عربية للمرة 11

هل يُحرم رابع إنجلترا من دوري الأبطال؟

تعرف على تقييم صلاح أمام تشيلسي من الصحف الإنجليزية "الأفضل كما تعودنا"

برشلونة يوفنتوس صامويل أومتيتي

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميرور: برشلونة يُجهز 100 مليون إسترليني للانقضاض على راشفورد 8 دقيقة | أوروبا
دي روسي ينضم لقائمة مصابي روما قبل مرحلة الحسم‎ 27 دقيقة | أوروبا
المصري يعلن سفر مدافعه إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبي 32 دقيقة | الدوري المصري
مدرب طنطا يحكي واقعة طريفة لـ في الجول: احتفال كأس عصير القصب مستوحى من كلوب 37 دقيقة | مصر
مران الأهلي – مؤمن زكريا يشارك ويعقد جلسة مع عبد الحفيظ 45 دقيقة | الدوري المصري
مباشر - المقاصة (0) - (1) بتروجت... طلبة والهدف الأول 56 دقيقة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تقرير جنوب إفريقي: الأهلي بدأ "الألعاب الذهنية" لتخطي صن داونز.. كاف يجامله 2 تعرف على كل مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات أمم إفريقيا.. مصير مصر والمجموعة النارية 3 بيراميدز يوضح حقيقة انضمام عبد الله السعيد إلى الزمالك نهاية الموسم 4 رسميا – تعديل موعد مواجهة المصري والزمالك

قد ينال إعجابك