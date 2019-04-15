دي خيا يطالب زملائه بالتحسن أمام برشلونة‎

طالب الحارس الإسباني ديفيد دي خيا زملائه في مانشستر يونايتد بضرورة التحسن أمام برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسافر الشياطين الحمر إلى برشلونة من أجل تعويض هزيمة الذهاب في أولد ترافورد بهدف نظيف سجله لوك شاو في مرماه.

وتحدث الإسباني عن موقف فريقه: "بالطبع الأمر صعب، لكن إذا أردت أن تكون فريق كبير عليك لعب مباريات كبيرة في دوري الأبطال، بعد مباريات الدوري الإنجليزي".

وواصل في تصريحات نقلتها جريدة "آس" الإسبانية: "لذلك عليك أن تكون في كامل تركيزك وجاهز لمباراة صعبة مجددا، اعتقد أننا لم نلعب بشكل جيد أمام وست هام، نريد التحسن كثيرا ولدينا تحدي كبير يوم الثلاثاء".

وأردف: "سنحاول القتال والفوز باللقاء، نستطيع الذهاب بثقة بعد حصد الثلاث نقاط، أنه تحدي كبير، ومناسبة خاصة، في إسبانيا أمام برشلونة، وليلة في دوري أبطال، وستكون مباراة رائعة، لكن في نفس الوقت علينا التحسن كثيرا".

وتفوق مانشستر يونايتد بصعوبة على وست هام في الجولة الـ33 من الدوري بصعوبة بالفوز بهدفين مقابل هدف، بفضل ركلتي جزاء سجلهما الفرنسي بول بوجبا.

ويسعى الشياطين الحمر لقلب تأخرهم بالفوز إيابا في كامب نو، وتعزيز عقدة ربع النهائي لبرشلونة في دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي.

وحافظ دي خيا على شباكه نظيفة 10 مرات هذا الموسم في 41 مباراة، أمر يحتاج لتكراره في كامب نو إذا أراد مانشستر يونايتد المرور لنصف نهائي دوري الأبطال.

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