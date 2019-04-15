دي بروين يكشف: مورينيو رفض التحاقي بكلوب

كشف كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي أن مدربه الأسبق جوزيه مورينيو رفض رحيله إلى بروسيا دورتموند حين أراد يورجن كلوب تدعيم صفوف الأخير بضم اللاعب البلجيكي الموهوب.

كيفين دي بروين النادي : مانشستر سيتي

وكتب دي بروين (27 عاما) في موقع The Player's Tribune "حين كنت في تشيلسي كان كلاما كثيرا يقال في الإعلام عن علاقتي بمورينيو لكن الحقيقة أنني تحدثت معه مرتين فقط".

وواصل "خطتي كانت الانتقال إلى فريق على سبيل الإعارة، لذا ذهبت إلى فيردر بريمن في 2012 وكان موسما رائعا. حين عدت إلى تشيلسي في الصيف التالي، أندية ألمانية أرادتني. كلوب أرادني في دورتموند، كانوا يلعبون كرة قدم أستمتع بها. ظننت أن تشيلسي ربما يتركني".

وأتم "لكن مورينيو راسلني قائلا: أنت باق. أريدك أن تكون جزءا من هذا الفريق. لذا قلت، حسنا، رائع، أنا ضمن خططه".

رغم أن دي بروين انضم إلى تشيلسي في يناير 2012 إلا أنه لم يشارك مع الفريق إلا في النصف الأول من موسم 2013-2014.

أعاره النادي الإنجليزي إلى جينك البلجيكي ثم بريمن ثم باعه في يناير 2014 إلى فولفسبورج.

وأبدع دي بروين مع الأخير لينتقل بعد موسم ونصف إلى سيتي ويصبح من أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز.