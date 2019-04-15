فرنسا تفوز بأول كأس للأمم الإلكترونية

الإثنين، 15 أبريل 2019 - 08:06

كتب : FilGoal

فرنسا

حقق فريق فرنسا لقب أول كأس للأمم الإلكترونية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفوزها في النهائي يوم الأحد على الأرجنتين عبر اللعبة الإلكترونية FIFA 19.

وتعادل الفريقان في الجولة الأولى بنتيجة 1-1 في مباراة لعبت بجهاز Play Station قبل أن يتفوق فريق فرنسا بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية التي لعبت بجهاز XBOX ويفوز باللقب ويحصد جائزة قدرها 40 ألف دولار أمريكي.

وأقيمت البطولة على مدار يومين في العاصمة الإنجليزية لندن وهي مؤهلة لكأس العالم الإلكترونية.

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ودعا فيفا 20 فريقا في البطولة وتكون كل فريق من لاعبين اثنين ومدرب وغادرت السعودية، الممثلة العربية الوحيدة، من الدور الأول الذي تكون من 4 مجموعات في كل مجموعة 5 فرق.

وتفوقت فرنسا على البرتغال في الدور نصف النهائي بينما أقصى فريق الأرجنتين نظيره الدنماركي.

ولعب كل فريق بمنتخب بلده في اللعبة لكن مع حرية اختيار لاعبين من جنسيات مختلفة سواء حاليين أو قدامى.

واعتمد فريقا فرنسا والأرجنتين على لاعبين من خارج الدولتين مثل كريستيانو رونالدو وباولو مالديني ورود خوليت وديفيد دي خيا ويوزيبيو ورونالدو وسيرخيو راموس ونيمار وآخرين.

كأس الأمم الإلكترونية

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