مواعيد مباريات الإثنين 15 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.. دوري محلي.. وصافرة مصرية على قمة سعودية

يشهد يوم الإثنين ضيفا جديدا لم يعتد اللعب فيه، ريال مدريد يظهر ضمن أبرز أطراف مباريات اليوم.

Filgoal.com يستعرض أبرز مباريات اليوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2019 والقنوات الناقلة.

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في الدوري المصري يخوض إنبي مباراة مصيرية أمام ضيفه الجونة على استاد بتروسبورت في تمام الثامنة مساء، تُنقَل عبر أون سبورت ونايل سبورت.

قبلها يواجها مصر للمقاصة نظيره بتروجت في الخامسة والنصف مساء، عبر أون سبورت ونايل سبورت كذلك.

وفي ختام مباريات الجولة 32 للدوري الإسباني، يحل ريال مدريد ضيفا على ليجانيس في التاسعة مساء، تُبَث عبر beIN Sports 3، ويعلّق عليها رؤوف خليف.

كما يحل أرسنال ضيفا على واتفورد في الدوري الإنجليزي، في التاسعة مساء أيضا، تُنقل عبر beIN Sports 2، ويعلّق عليها سوار الذهب.

وفي كأس زايد للأبطال، يصطدم الأهلي السعودي بمواطنه الهلال في إياب الدور نصف النهائي تحت قيادة تحكيمية مصرية ممثلة في جهاد جريشة. تُنقل عبر أبو ظبي الرياضية 1، ويعلق عليها عامر عبد الله.

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