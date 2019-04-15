فينيسيوس: أشعر بالارتباك أحيانا لأن زيدان مدربي.. وهذه مباراتي المفضلة رغم الخسارة

اعترف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، أن حقيقة تولي زين الدين زيدان مهمة تدريبه، تجعله متوترا أحيانا.

فينيسيوس جونيور النادي : ريال مدريد ريال مدريد

فينيسيوس جونيور الذي يعيش موسمه الأول مع الميرنجي، أبهر الجميع تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري رغم خسارة ريال مدريد لكل الألقاب، حتى تعرضه للإصابة التي يتعافى منها إلى اللحظة.

وصرّح فينيسيوس في حديثه لبرنامج "إسبورتي إسبيتاكولار": "عندما يتواجد شخص مثل زيدان، لعب بشكل رائع في مسيرته، على مقاعد البدلاء ويقوم بإعطاء التعليمات، فإنك توليه اهتمامك، أليس كذلك؟ أحيانا نشعر بالتوتر عندما نتحدث إليه".

فينيسيوس لم يشارك بعد مع زيدان، لكنه يشعر بالارتياح معه: "المدرب يقوم بكل شيء لجعلي أفكر فقط في لعب كرة القدم، وهذا يجعلني أشعر بالسعادة".

مضيفا: "أنا هادئ، أعرف أن الفرصة ستسنح لي. أعرف أن زيدان يعطي الفرصة للجميع، نحن نستعد الآن للموسم المقبل".

وقلل فينيسيوس من وقع خسارة ريال مدريد للقب دوري أبطال أوروبا: "لقد كان ريال مدريد بطلا لأوروبا طوال 1000 يوما، نشعر بالهدوء حيال ذلك".

مشددا: "ندرك أننا الأفضل، يمكن أن نخسر، هذا صحيح، ولكننا نعرف أن الموسم المقبل هو الوقت المناسب لنتحسن".

وكشف فينيسيوس عن مكالمة وصلته من تيتي مدرب منتخب البرازيل في وقت حاسم: "تيتي هاتفني بعد الإصابة وطالبني بالاسترخاء وأن أتعافى سريعا حتى ألحق بقائمة كوبا أمريكا".

فينيسيوس أبدى استعداده للظهور بشكل قوي في الجزء القصير المتبقي من الموسم: "عندما تعود من الإصابة، فإن الخوف ينتابك بعض الشيء، ولكن جاهز بشكل جيد للعب المباريات الأخيرة. وللمشاركة في كوبا أمريكا إن كان ذلك متاحا، سأسعد للغاية في تلك الحالة. وحتى وإن لم أنضم، فسأساند المنتخب الوطني ليحقق الفوز دوما".

وسُئل فينيسيوس عن مباراته المفضلة بقميص ريال مدريد، واختياره جاء غريبا: "مباراتي المفضلة حتى اللحظة هي تلك التي لعبت فيها أساسيا للمرة الأولى، خسرناها 0-2 أمام ريال سوسيداد، الفريق بأكمله ظهر بشكل سيئ، ولكني تمكنت من الظهور بشكل جيد، بعدها لعبت أكثر وحصلت على مزيد من الدقائق وحظيت بالكثير من المساعدة من زملائي".

فينيسيوس (18 عاما) خاض 28 مباراة بقميص الفريق الأول لـ ريال مدريد هذا الموسم، مسجلا 3 أهداف، وصانعا 12 آخرين.

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