وردة وكوكا يشاركان في فوزين ثمينين لـ أتروميتوس وأوليمبياكوس في الدوري اليوناني

الأحد، 14 أبريل 2019 - 22:24

كتب : FilGoal

عمرو وردة - أتروميتوس

شارك الثنائي المصري عمرو وردة وأحمد حسن كوكا، في فوزي فريقيهما أتروميتوس وأوليمبياكوس، بالجولة 28 من الدوري اليوناني.

أتروميتوس تفوّق على مضيفه أريس ثيسالونيكي بهدفين دون رد على ملعب كلينثيس فيلكليديس.

مباراة شهدت مشاركة وردة في أغلب أوقاتها، قبل أن يتم استبداله في الوقت المحتسب بدل الضائع.

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ليرفع أتروميتوس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، ويتوقّف رصيد أريس عند 43 نقطة.. مواجهة كانت بـ6 نقاط في صراع المربع الذهبي.

وفي مباراة أخرى، اكتسح أوليمبياكوس ضيفه خانثي بأربعة أهداف دون رد على ملعب كاراياسكاكيس.

كوكا دخل بديلا في الدقيقة 75 بعد أن سجّل فريقه كل الأهداف، ليشارك في انتصار فريقه المهم.

أوليمبياكوس رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن باوك المتصدر مع مباراة أقل للوصيف.

أحمد حسن كوكا عمرو وردة الدوري اليوناني أتروميتوس أوليمبياكوس

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