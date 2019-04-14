سعفان الصغير: مباراة المصري لأجل زعامة القناة.. ودونجا لن يواجه الزمالك لبند في عقده

اعترف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، بالندية التي تجمع مباريات فريقه أمام جاره المصري.

الإسماعيلي اكتفى بالتعادل 1-1 أمام المصري في دربي القنال، بالجولة 29 من الدوري المصري.

وصرّح الصغير بعد المباراة: "مباراة المصري كانت صعبة لأنها تحمل ظروفا تاريخية على زعامة منطقة القناة".

قبل أن يتحوّل للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة: "نريد تحقيق الفوز الغائب من الانتصار على المقاولون العرب".

كاشفا عن مصدر محمود عبد العاطي "دونجا" المعار من الزمالك: "دونجا لن يلعب مباراة الزمالك المقبلة بسبب وجود بند في عقد إعارته يمنع ذلك".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.