سعفان الصغير: مباراة المصري لأجل زعامة القناة.. ودونجا لن يواجه الزمالك لبند في عقده

الأحد، 14 أبريل 2019 - 21:58

كتب : ياسر الشريف

محمود عبد العاطي دونجا

اعترف سعفان الصغير مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، بالندية التي تجمع مباريات فريقه أمام جاره المصري.

الإسماعيلي اكتفى بالتعادل 1-1 أمام المصري في دربي القنال، بالجولة 29 من الدوري المصري.

وصرّح الصغير بعد المباراة: "مباراة المصري كانت صعبة لأنها تحمل ظروفا تاريخية على زعامة منطقة القناة".

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قبل أن يتحوّل للحديث عن مباراة الزمالك المقبلة: "نريد تحقيق الفوز الغائب من الانتصار على المقاولون العرب".

كاشفا عن مصدر محمود عبد العاطي "دونجا" المعار من الزمالك: "دونجا لن يلعب مباراة الزمالك المقبلة بسبب وجود بند في عقد إعارته يمنع ذلك".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة، بينما يتواجد الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

الإسماعيلي المصري الدوري المصري سعفان الصغير

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