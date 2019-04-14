اسكواش – علي فرج بطلا لـ "دي بي دي".. والوليلي تقلب تأخرها أمام الشربيني في نهائي مثير
الأحد، 14 أبريل 2019 - 21:46
كتب : محمد سمير
ظفر المصري علي فرج بلقب بطولة دي بي دي المفتوحة للاسكواش في مدينة أيندهوفن الهولندية، بفوزه على مواطنه محمد الشوربجي 3-1 في نهائي المسابقة.
الشوربجي فاز بالشوط الأول 13-11، قبل أن يقلب فرج تأخره ويفوز بالأشواط الثلاثة التالية بواقع 11-6، و11-4، و11-4، في مباراة استمرت 46 دقيقة.
وفي نهائي السيدات، حققت رنيم الوليلي فوزا ملحميا على موطنتها نور الشربيني بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 65 دقيقة.
الشربيني تقدمت 2-0 بواقع 12-10، و11-9، لكن الوليلي لم تستلم وعادت في النتيجة.
الوليلي فازت بـ3 أشواط متتالية بنتيجة 11-8، و11-8، و11-8، لتظفر باللقب.
بطولة دي بي دي المقامة على أرض هولندا تقام للمرة الأولى، وشهدت نهائيين مصريين خالصين في استمرار لسيطرة الفراعنة على عالم الاسكواش.
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