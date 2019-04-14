اسكواش – علي فرج بطلا لـ "دي بي دي".. والوليلي تقلب تأخرها أمام الشربيني في نهائي مثير

ظفر المصري علي فرج بلقب بطولة دي بي دي المفتوحة للاسكواش في مدينة أيندهوفن الهولندية، بفوزه على مواطنه محمد الشوربجي 3-1 في نهائي المسابقة.

الشوربجي فاز بالشوط الأول 13-11، قبل أن يقلب فرج تأخره ويفوز بالأشواط الثلاثة التالية بواقع 11-6، و11-4، و11-4، في مباراة استمرت 46 دقيقة.

وفي نهائي السيدات، حققت رنيم الوليلي فوزا ملحميا على موطنتها نور الشربيني بنتيجة 3-2 في مباراة استمرت 65 دقيقة.

الشربيني تقدمت 2-0 بواقع 12-10، و11-9، لكن الوليلي لم تستلم وعادت في النتيجة.

الوليلي فازت بـ3 أشواط متتالية بنتيجة 11-8، و11-8، و11-8، لتظفر باللقب.

بطولة دي بي دي المقامة على أرض هولندا تقام للمرة الأولى، وشهدت نهائيين مصريين خالصين في استمرار لسيطرة الفراعنة على عالم الاسكواش.