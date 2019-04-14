كرة يد - الأهلي يفقد لقب كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي

الأحد، 14 أبريل 2019 - 21:34

كتب : محمد سمير

الأهلي - كرة يد

فاز النجم الساحلي على الأهلي بنتيجة 28-24 في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، على صالة وجدة في المغرب.

ليتجرد الأهلي من لقبه الذي ظفر به في الموسم الماضي، ويتوقّف رصيد بطولاته في هذه المسابقة عند 3 ألقاب.

بينما رفع النجم الساحلي رصيد إلى بطولتين تاريخيًا بالتساوي مع مواطنه الترجي، خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ9 ألقاب، والزمالك والإفريقي التونسي صاحبي الـ5 ألقاب.

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الأهلي بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش أنهى الشوط الأول في المباراة متأخرا 11-18، قبل أن يعود في النتيجة ويدرك التعادل بالشوط الثاني 21-21.

لينتفض النجم ويوسّع الفارق مجددا الذي وصل في نهاية المباراة إلى 4 أهداف.

الأهلي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

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