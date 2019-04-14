كرة يد - الأهلي يفقد لقب كأس الكؤوس الإفريقية أمام النجم الساحلي

فاز النجم الساحلي على الأهلي بنتيجة 28-24 في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، على صالة وجدة في المغرب.

ليتجرد الأهلي من لقبه الذي ظفر به في الموسم الماضي، ويتوقّف رصيد بطولاته في هذه المسابقة عند 3 ألقاب.

بينما رفع النجم الساحلي رصيد إلى بطولتين تاريخيًا بالتساوي مع مواطنه الترجي، خلف المجمع البترولي الجزائري صاحب الـ9 ألقاب، والزمالك والإفريقي التونسي صاحبي الـ5 ألقاب.

الأهلي بقيادة السلوفيني نيكولا ماركوفيتش أنهى الشوط الأول في المباراة متأخرا 11-18، قبل أن يعود في النتيجة ويدرك التعادل بالشوط الثاني 21-21.

لينتفض النجم ويوسّع الفارق مجددا الذي وصل في نهاية المباراة إلى 4 أهداف.