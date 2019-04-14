أبو تريكة: هدف صلاح سينافس على بوشكاش.. وأعتقد أن هذا سر احتفاله

انهال محمد أبو تريكة نجم كرة القدم المصرية، على مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول، الذي سجّل هدفا رائعا أمام تشيلسي.

ليفربول تجاوز تشيلسي بهدفين دون رد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزية، مباراة شهدت هدفا خارقا لـ صلاح في شوط المباراة الثاني.

وقال أبو تريكة في تحليله للمباراة عبر beIN Sports: "صلاح فجّر مرمى تشيلسي، لكن بطريقة محترمة، بطريقة رياضية".

معتبرا أنه هدف أفضل من الذي سجله صلاح في إيفرتون بالموسم الماضي وحصد جائزة بوشكاش: "هذا الهدف أفضل من الهدف الذي فاز بجائزة بوشكاش، هذا الهدف سينافس على جائزة بوشكاش".

واستفاض تريكة في الإشادة بالهدف: "هدف فيه كثير من المهارة، أنا معجب بطريقة التسديد ووضع جسده، لو تواجد 5 حراس مثل كيبا لما استطاعوا التصدي".

وأوضح: "اتخذ قرار التسديد بمجرد استلام الكرة، إنها كرة مستحيلة على حارس المرمى، ذهبت في المكان الصحيح".

معتبرا أن صلاح رد بالشكل المناسب على منتقديه: "هذا هو الرد المناسب لمنتقدي صلاح، أخبره دائما أن لديه الموهبة للرد على كل المنتقدين، وهذه هي أفضل أنواع الردود، تماما كما فعل رحيم سترلينج أمام العنصرية".

مستفهما: "يقولون أنه يعيش موسما سيئا؟ لقد سجّل 19 هدفا في أفضل دوري بالعالم".

وعلّق تريكة على احتفال صلاح بالهدف: "أعتقد أنها حملة يوجا للسلام، لست متأكدا. لديه مدرب يوجا، إنها تساعده على التركيز".

وتعجّب تريكة من فوز جوردان هندرسون بجائزة أفضل لاعب في المباراة، ليقول بنبرة مازحة: "صلاح راح فين؟".