بالفيديو - أجمل أهداف صلاح؟ الفرعون يفجر مرمى تشيلسي بتسديدة تاريخية

سجّل محمد صلاح نجم ليفربول هدفا خارقا في مواجهة فريقه السابق تشيلسي، بالمواجهة الجارية على ملعب أنفيلد، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي.

صلاح تسلّم الكرة على الجهة اليمنى في الدقيقة 53، وأطلق تسديدة صاروخية سكنت الزاوية التي يسكنها الشيطان في مرمى الإسباني كيبا أريزابالاجا.

الفرعون المصري سجّل هدف ليفربول الثاني في المباراة، بعد هدف زميله ساديو ماني في الدقيقة 51.

صلاح سجّل هدفه رقم 19 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، معادلا سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي متصدر الهدافين.

الهدف هو الثاني لـ صالح في شباك فريقه السابق تشيلسي، وهو نفس عدد أهدافه بقميص البلوز بمسابقة الدوري الإنجليزي.